《7人的逃脫》導演朱東民下車！第二季由吳俊赫單獨執導，明年3月開播

據韓媒，SBS熱播劇《7人的逃脫》第一季主要導演朱東民在第二季下車，由第一季中合作執導的吳俊赫導演單獨負責。 目前第二季正在緊張拍啥中。

《7人的逃脫》是一部痛快淋漓的復仇劇，講述一名少女在慾望與謊言中消失後，7個牽連其中的惡人遭到血之懲罰、展開生存鬥爭的故事，由韓劇界著名狗血組合金順玉、朱東民繼《皇後的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作。



受到關註的同時，劇情中的刺激性元素也引起不少爭議，例如媽媽對親生女兒施暴、女高中生援交並在學校教師產子、整形易容換身份、每集都有人領便當。 還有超出現實世界認知的獨角獸和泥巴怪物等等，突然出現的奇幻敘事也讓人猝不及防。





部份觀眾就此對韓國放送通信審議委員會提出抗議，委員會表示相關部門正在討論是否要進行處理。 不過收視率卻並未受到打擊，已從開播的6.0%漲到第六集7.3%。



《7人的逃脫》和《The Penthouse》一樣從企劃階段就確定是季播劇，目前第一季已拍攝完畢、將在11月播完，由吳俊赫單獨執導的第二季將在明年3月與觀眾見面。《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台上架，香港觀眾亦可收看《優雅的帝國》和《純情拳擊手》等人氣韓劇。



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