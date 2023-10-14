簽不到Lisa就換個人捧？YG最近力推的泰國籍練習生，韓網友：真的看不出是泰國人啊

BLACKPINK和YG娛樂合約到期，到現在為止仍為聽到任何準確續約消息，牽動了無數人的心。

作為K-POP界的頂流，YG娛樂在打造BLACKPINK上可謂不遺餘力，Jennie、Jisoo、Rosé和Lisa 四名成員也足夠爭氣，人氣突破亞洲走上世界，從去年下半年開始的世界巡演讓全球粉絲見證了她們的人氣和實力。只是四名成員和YG合約到期，到今日卻依舊沒有準確續約與否的消息傳出，尤其是Lisa身價已過1000億韓幣，大多數人都在猜測雙方合作可能到此為止。



而YG方面的動向似乎也側面回應了諸多猜測，「大號」Hold不住，那就開始練「小號」吧，BLACKPINK的師妹團BABYMONSTER開始走進大眾的視線。該團是YG娛樂繼2016推出女團BLACKPINK後，時隔7年再推出的韓國女子偶像團體，由三位韓國籍成員Ahyeon、Haram、Rora，兩位日本籍成員Ruka、Asa以及兩位泰國籍成員Pharita、Chiquita、 組成，原本訂在2023年9月出道，但YG娛樂透露爲了做出最佳的結果，將延期至11月出道。



7名年輕女孩各有各的魅力，但泰國籍成員Pharita吸引了更多人的關注，2005年出生的她在YG 2020年舉辦的公開試鏡中以1226：1的競爭率強勢加盟。Pharita 有著一張酷似韓國人的面孔，白皮膚、黑長髮，很符合韓國人心目中的清純女生、國民初戀的形象，再加上連聲樂老師都大力誇獎的「極具天賦」的實力，也讓她成為了YG娛樂繼Lisa之後力捧的泰籍成員。





韓國網友們對Pharita的印象十分不錯，「很期待她的未來」、「應該是第二個Lisa吧」、「如果不說她是泰國人的話，根本看不出來」等。



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