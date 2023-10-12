《You Quiz》「超市兒子」吳正世經歷上千次試鏡：「透過觀察路人也可以完整角色」

近來在大小螢幕都有優異表現的多產演員吳正世，結束了電視劇《惡鬼》後，也躍上大螢幕以《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》與觀眾們見面。吳正世也作客《You Quiz》接受劉在錫訪問。

劉在錫先是以「大勢中的大勢」介紹了吳正世，光是預計要公開的作品就有10部左右，還笑稱這麼密集的努力工作讓人懷疑「是不是快要入伍了」，吳正世卻自曝自己有點臉盲不太會認人，作品多而合作過的工作人員也很多，他笑說自己在釜山電影節，遇見有人叫他「哥」並開心地跑過來，他一直想「是在作品中見過他嗎？是合作過的工作人員嗎？」但是真的記不起來，只好尷尬問對方「最近過得好嗎？」想不到對方卻表示自己是他的粉絲！令他哭笑不得。



為了賺取生活費而到處打工的吳正世也憶起，自己賣過年糕但生意不好，甚至去做過舞台拆卸的工作，非常辛苦。出道以來演出的電視劇與電影加起來已經超過100部，吳正世也經歷了上千次的試鏡，也在《男人使用說明書》中第一次演出男主角，當時還是因為許多男演員都辭演而讓他得到了這個機會，以精湛的演技證明了很多人事前對他的擔憂。



吳正世更會透過對身邊的人的觀察而更完整自己的角色。聽說他家中營運著一家超市，而超市也成了他細膩觀察客人們的地方。譬如早上7點有客人在冰箱拿了燒酒，配了香腸一飲而盡就離開，也讓吳正世好奇「他是剛下班還是要去上班呢？」作品中可能沒有出現過這樣的人，但實際上卻存在著，那人的真實心情會是什麼？透過觀察他人與思考，吳正世也能讓角色更具立體性。



吳正世在演出《雖然是精神病但沒關係》時飾演一位自閉症患者，而也在演出當時與真正的患者見面並一起出遊，傳為美談。吳正世謙虛地說，當時是這位可愛的粉絲先向他伸出了手，說是看到他在劇中表現出很喪氣疲憊的樣子，這位粉絲想鼓勵他，於是提出了想與他見面。他也小心翼翼，先詢問過對方的母親「是否該以角色的設定來與他見面」，雖然母親沒有特別回答，但吳正世覺得這位粉絲眼中的他應該就是角色「文尚泰」，於是他也以劇中角色的身分和他一起到遊樂園玩，相當細膩又貼心的一位演員。



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