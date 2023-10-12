婚後首度公開放閃♥孔曉振＆Kevin Oh慶祝一週年 曬相擁照＆正面牽手照，網友：「好甜啊」

孔曉振去年3月底在炫彬、孫藝真的婚禮上接過捧花後，4月正式承認和 Kevin Oh 戀愛，一時成爲話題。

接著在不到半年的時間，10月兩人就在美國紐約舉行小型婚禮，僅邀請家人、親戚和親近的朋友們參加。而兩人結婚一週年啦！11日孔曉振在自己的 IG 上傳與丈夫 Kevin Oh 一起拍攝的背影照，並寫下：「最近覺得時間流逝太可惜了，轉眼間已經一年了。」公開的照片中，兩人在月色中緊緊擁抱在一起，望著某處。限時動態也寫下：「結婚紀念日也收到祝福，好感動啊！」



Kevin Oh 當天也以：「1年前的蒙塔克，幸福的一年。」慶祝結婚一週年，身穿針織衫和牛仔褲的兩人緊握著手，露出燦爛的笑容。



兩人結婚後很少在 IG 上放閃，這次終於公開正面合照，也讓網友紛紛直呼：「哇～一週年了嗎？時間過得好快」、「看起來好幸福」、「平平淡淡的幸福，真好」、「孔布利要一直幸福哦」、「好甜啊」 「看著也覺得好幸福」、「這是第一次公開合照吧」等等。



另外，孔曉振和李敏鎬主演的《問問星星吧》已經在今年初正式殺青，該劇講述宇宙觀光客和太空人之間的浪漫愛情故事，也是韓國最初與宇宙題材相關的電視劇。劇中，李敏鎬飾演以宇宙觀光客身份來到太空站的婦產科醫生「孔龍」一角，是個充滿使命感的角色；而孔曉振飾演的韓裔美籍太空人「伊芙·金」，則將展現特有的可愛魅力和個性，該劇預計在明年播出。



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