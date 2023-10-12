李泳知加入RIIZE《Get A Guitar》挑戰！舞姿散亂不看重播，後記酸：「動作完美的其實都不是真人！」

男團RIIZE昨日通過官方YT頻道公開了歌手李泳知做《Get A Guitar》challenge的影片，除了舞姿與眾不同令人意外，泳知本人轉發影片時的留言更加爆笑XD

影片中，李泳知與RIIZE成員Shotaro、元彬、Anton、成燦一起跳《Get A Guitar》副歌部份的舞蹈，因為泳知本人跳舞還不錯，很多人期待這次她也會展現帥氣的舞姿！但意外的是泳知一上來就跟不上節奏，一頭秀發狂亂飛舞遮住面孔，收尾動作也有自己獨特的理解XD





身後的RIIZE成員們也被泳知的活力感染，笑得十分開心：



隨後李泳知在個人X（Twitter）轉發這一影片，留言說：「其實大家跳《Get A Guitar》時腳步都跟我一樣。網路上那些模範範例都是虛擬實境AI來的。 如果不是的話，不可能跳得那麼好。」



솔직히 겟어기타 스텝 다 나처럼 춤

인터넷에 올라와있는 모범사례들은 다 가상현실 AI들이다

그게 아니면 그렇게 잘 출 수가 없어 https://t.co/pH2a8FRIJO — 이영지 (@dokgodieinsaeng) October 11, 2023

還補充說明拍攝現場的情景：「拍完之後問我要不要看一遍？ 我說不用了，不需要看。 然後就出來了。」 對自己的表現自信滿滿XD

다 찍고 모니터링 하실래요? 하시길래

아뇨 안 봐도 될거같아요 하고 나옴 — 이영지 (@dokgodieinsaeng) October 11, 2023

網友紛紛被李泳知的氣場和魅力折服：「泳知太可愛」「跳舞最重要就是氣勢」「成員們都笑得超開心」「第一次見到認生的元彬笑成那樣」「不愧是MZ世代的總統」「本以為是跳得很好，結果在另一個層面上超越期待kkk」

此外，2024江原冬季青年奧運會G-100紀念活動昨晚在首爾舉辦，李泳知和RIIZE均有參加。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞