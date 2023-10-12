《You Quiz》「超市儿子」吴正世经历上千次试镜：「透过观察路人也可以完整角色」

近来在大小萤幕都有优异表现的多产演员吴正世，结束了电视剧《恶鬼》后，也跃上大萤幕以《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》与观众们见面。吴正世也作客《You Quiz》接受刘在锡访问。

刘在锡先是以「大势中的大势」介绍了吴正世，光是预计要公开的作品就有10部左右，还笑称这么密集的努力工作让人怀疑「是不是快要入伍了」，吴正世却自曝自己有点脸盲不太会认人，作品多而合作过的工作人员也很多，他笑说自己在釜山电影节，遇见有人叫他「哥」并开心地跑过来，他一直想「是在作品中见过他吗？是合作过的工作人员吗？」但是真的记不起来，只好尴尬问对方「最近过得好吗？」想不到对方却表示自己是他的粉丝！令他哭笑不得。



为了赚取生活费而到处打工的吴正世也忆起，自己卖过年糕但生意不好，甚至去做过舞台拆卸的工作，非常辛苦。出道以来演出的电视剧与电影加起来已经超过100部，吴正世也经历了上千次的试镜，也在《男人使用说明书》中第一次演出男主角，当时还是因为许多男演员都辞演而让他得到了这个机会，以精湛的演技证明了很多人事前对他的担忧。



吴正世更会透过对身边的人的观察而更完整自己的角色。听说他家中营运著一家超市，而超市也成了他细腻观察客人们的地方。譬如早上7点有客人在冰箱拿了烧酒，配了香肠一饮而尽就离开，也让吴正世好奇「他是刚下班还是要去上班呢？」作品中可能没有出现过这样的人，但实际上却存在著，那人的真实心情会是什么？透过观察他人与思考，吴正世也能让角色更具立体性。



吴正世在演出《虽然是精神病但没关系》时饰演一位自闭症患者，而也在演出当时与真正的患者见面并一起出游，传为美谈。吴正世谦虚地说，当时是这位可爱的粉丝先向他伸出了手，说是看到他在剧中表现出很丧气疲惫的样子，这位粉丝想鼓励他，於是提出了想与他见面。他也小心翼翼，先询问过对方的母亲「是否该以角色的设定来与他见面」，虽然母亲没有特别回答，但吴正世觉得这位粉丝眼中的他应该就是角色「文尚泰」，於是他也以剧中角色的身分和他一起到游乐园玩，相当细腻又贴心的一位演员。



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