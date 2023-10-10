PENTAGON喊「Never Dies」不解散更庆祝7周年！洪硕贴乌龙报导幽默「送走」Yeo One

以〈Shine〉等歌曲闻名的男团PENTAGON，昨（9）日由所属经纪公司CUBE娱乐宣布部分成员不续约，为K-POP圈带来震荡，不过成员们很快就给粉丝UNIVERSE打了强心针。

‎CUBE公开的声明并未直接提及PENTAGON未来走向，仅简单表示与5名成员Yeo One、闫桉、Yuto、Kino与禹奭，7年专属合约到期不再续约，希望外界能持续给予「站在新起跑点」的他们温暖支持。



[공지] 펜타곤 여원, 옌안, 유토, 키노, 우석 전속계약 종료 안내 pic.twitter.com/J6k5zRgmLZ — PENTAGON·펜타곤 (@CUBE_PTG) October 9, 2023

消息一出，有人相信团体不会解散，也有些人相当担心，且认为就算不解散也难看见全员一起活动了。尴尬的是，由於有媒体报导「Yeo One退出PENTAGON」甚至直指PENTAGON「其实正进入解散程序」，让PENTAGON解散消息广布出去。



不过，Yeo One其实在CUBE发出公告后便跟著发布手写信，信中数度强调自己仍为PENTAGON成员，提到「虽然要和CUBE娱乐说再见了，但以后也会像现在这样作为PENTAGON成员，永远和UNIVERSE在一起」，「身为PENTAGON成员，无论发生什么事，都会为了PENTAGON的发光继续努力成长的」，队友Kino、洪硕和信源都在底下留言。



Kino不久也在限时动态发布合照tag成员们写道「PENTAGON NAVER DIES ♥」，成员们纷纷转发，KINO甚至发出另一张合照tag团体帐号写道「解散是什么，呵，能吃吗」，直率反驳解散消息。就算尚未结束和CUBE的合约，洪硕同样发了张合照表达自己「过去在，未来也会在」。



令粉丝感动后破涕为笑的是，洪硕截图「Yeo One离开PENTAGON」之报导，辅以自家歌曲〈Nothing i can do〉幽默表达「只能送走你了」。「被记者送走」的Yeo One哭笑不得转发洪硕限动澄清「从来没有离开过PENTAGON」、「尊敬的记者们，退出、解散都没有，请多多关照了」。



除了IG限时动态，Kino在Weverse也极力辟谣、向粉丝保证「PENTAGON未来还是PENTAGON」啊！



深夜，洪硕、Kino等成员开直播庆祝PENTAGON 7周年，聊到乌龙报导笑出声，不过也担心粉丝们是不是吓到了、感到相当抱歉。整点时间一到，几人相当兴奋欢呼庆祝，CUBE与PENTAGON官方帐号亦发出PENTAGON 7周年纪念贴文。



可见外界对PENTAGON的担心都是多余的呢！PENTAGON一定会好好的，成员们都向UNIVERSE承诺了不是吗？

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻