曝BLACKPINK Lisa身價以達1000億，4成員關係大不如前：有人除了工作之外完全不提私事

韓娛圈營銷大號博主李振浩關於BLACKPINK的一番言論又把團隊推上輿論的風口浪尖。

前娛記出身的YouTube博主憑藉多年的工作經驗和人脈在明星輿論方面有著不可小覷的影響力，他開設的YouTube頻道「演藝後統領李振浩」經常曝光一些內幕消息，因準確度極高而經常被韓網報導。 日前他更新了一則名為「1000億？ 讓人起雞皮疙瘩的Lisa身價，BLACKPINK完整體越走越遠的理由」的影片，引起了粉絲和網友們的高度關注。



李振浩透露：「YG和（她們的）個人約基本上已經不可能了，站在YG立場來看，他們是全力投入到了BP的完整體活動上。 成員們之間的關係大不如前，有些成員除了工作上的事情之外，完全不會談到自己的私事。」

李振浩還稱有線報表示某位成員的父母正在和多位投資人洽談，「YG和她們的個人合約實際上基本不可能了......」接著李振浩又談到了粉絲和網友們非常關心的Lisa，「Lisa今後的動向很大，尤其是上過『瘋馬秀』之後.... 其實如果和YG續約的話，她不太可能會去出演那樣的演出。 有傳聞說Lisa接到了泰國企業500億（韓幣，下同）的提案，其實在國內Jennie、Jisoo和Rose關注度更好，但BLACKPINK能在全世界大火Lisa功不可沒。 據我採訪Lisa的身價已經超出500億到了1000億。 哪怕K-POP在全球人氣火爆，但能在某一位成員身上下1-200億的『賭注』，這種事情還是很少見的，這種情況下YG手中並沒有能夠挽留住Lisa的王牌。」



BLACKPINK於2016年8月出道，她們和YG娛樂是否續約還在商討中，不過近段時間內不時有各種消息傳出，韓媒曾爆料稱Jennie和Jisoo將建立一人工作室，Lisa將簽入新東家，YG均以「未定」回應。



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