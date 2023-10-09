PENTAGON 未能完整體續約！5名成員合約到期不再續約，CUBE：請給予鼓勵和支持！

今日（9日）PENTAGON 所屬社 CUBE 娛樂表示：「在 PENTAGON 成員們的專屬合約到期之前，本公司與成員們進行長時間的坦誠對話。經過慎重的討論，與 Yeo One、閆桉、Yuto、Kino、禹奭的專屬合約結束了。」

接著，CUBE 娛樂補充：「向在7年的漫長歲月裡與本公司一起奔跑的 Yeo One、閆桉、Yuto、Kino、禹奭表達深深的感謝，希望一直伴隨着幸福。希望對站在新起跑線的 Yeo One、閆桉、Yuto、Kino、禹奭給予溫暖的鼓勵和支持。」

[공지] 펜타곤 여원, 옌안, 유토, 키노, 우석 전속계약 종료 안내 pic.twitter.com/J6k5zRgmLZ — PENTAGON·펜타곤 (@CUBE_PTG) October 9, 2023

PENTAGON 是由韓國籍的珍虎、Hui、洪碩 、信源、Yeo One、Kino、禹奭，日本籍的Yuto，以及中國籍的閆桉組成。2016年5月2日，出道節目《PENTAGON MAKER》首播，10月10日正式出道，發行首張迷你專輯《PENTAGON》。



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