BTS防彈少年團柾國直播吐苦水：我家住址都被曝光了，這就是我的宿命吧

私生飯們的惡劣行為惹惱了廣大 ARMY。

前幾日防彈少年團成員柾國在 weverse 上直播和粉絲們聊天，聊到了11月3日即將發行了SOLO專輯《GOLDEN》的話題，「已經有了〈SEVEN〉和〈3D〉，這次出來的專輯主題曲讓我很累，但也可以說非常帥氣，大家可以期待喔，我很有信心。」 一席話拉高了歌迷對他新專輯的期待值。

看到粉絲們不停刷版留言「我愛你」，柾國說道：「可能我更愛你們，我更愛ARMY吧。」 又有粉絲留言稱：「好想和你一起喝 HIGHBALL（混合飲品的一種）啊！」柾國看到之後立即開玩笑回應：「想和我一起喝嗎？ 要我告訴你地址嗎？」 之後他略顯無奈地繼續表示：「你們都知道我家地址吧，都曝光過，YouTube 裡都能搜到。」 因為私生飯，柾國的家住址造就被曝光過了，但他並不是很在意的樣子，「但我並不在意，這就是我的宿命吧，我只會看著前方前進，朝著和 ARMY 們的未來奔跑，這些事情我要在意到什麼時候呢...... 」

아미들과 미래만 보며 달려간다고,,이런 정국이를 더 사랑해주고 사랑해줘야지



나랑 마시고 싶어? 뭐 주소 불러줄까? 뭐 내 집 주소 다 알걸?다 올라와 있잖아 이미!ㅎㅎ내 주소 다 알잖아? 유튜브에 치면 다 나올걸? 라지만 난 신경 쓰지 않지,,나의 숙명이라 생각하며 나는 그냥 내 앞만… pic.twitter.com/qWEKn22CIo — 꾹이모나JungKook_ (@JJUNGKOOK_mona2) October 4, 2023

其實柾國並不是真的不在意吧，而是私生飯的惡劣行為不止一次發生已經令他精疲力盡，柾國無奈的言詞聽得粉絲們心疼又生氣，紛紛留言：「私生飯不能稱為粉絲」、「私生飯做個人吧」、「愛豆就不能有隱私嗎」、「曝光家庭住址的行為太惡劣了」等。

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