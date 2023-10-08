「財閥家老爺爺」變成《黑暗榮耀》空姐的公公！李星民&車珠英有望合作古裝劇《元敬》，《Mine》李賢旭演李芳遠

據韓媒，因《財閥家的小兒子》會長一角再次受到矚目的演員李星民選定《元敬》作為回歸之作，與《黑暗榮耀》空姐一角的車珠英、《他人即地獄》《Mine》主演李賢旭合作。

古裝劇《元敬》講述600年前與李芳遠合作爭奪權利的「王權共同創業者」元敬皇后的故事，由《金錢遊戲》李英美編劇和金相浩導演再次合作。

車珠英接到元敬皇后的角色正在積極討論出演。 元敬皇后是高麗望族驪興府院君閔霽的次女、李芳遠的政治內助，婚後輔佐李芳遠登上王位。 據《朝鮮王朝實錄》，元敬皇后渴望權利、剛烈善妒，幾次與李芳遠爆發衝突。



車珠英2016年開始拍戲，因在Netflix大爆劇《黑暗榮耀》飾演空姐崔惠廷受到大量關註。 如果確定接拍，《元敬》將是車珠英出道以來第一部古裝作品。



演員李星民有望飾演李芳遠的父親、元敬的公公、鮮王朝開國君主李成桂。 此前已有很多影視作品和優秀演員詮釋過李成桂這一人物，讓人十分期待李星民會給出何種精彩表現。



李星民去年在JTBC口碑劇《財閥家的小兒子》飾演陳養喆會長一角獲得好評，因演技和角色本身的魅力而被觀眾戲稱是真正主角，將他封為「財閥家的老爺爺」、「財閥家的會長大人」，對他的下一部作品十分期待。



李芳遠本人則有望由李賢旭飾演。 李賢旭在《他人即地獄》《前輩，那支口紅不要塗》《Mine》等多部作品中擔任主演，去年在Netflix《黑色的新娘》與金喜善合作，接下來將接拍TVING《shark ： the storm》、Netflix《盜賊：刀之聲》等新劇。



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