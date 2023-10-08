文秀雅和3個哥哥一起出去玩啦！車銀優IG公開4人同遊認證照，還附上產賀「紀念文彬」翻唱歌曲link

ASTRO成員車銀優昨日在個人IG限動PO出一組出遊照片，原來ASTRO三位成員產賀、JIN JIN、車銀優一起，和隊友文彬的妹妹、Billlie成員秀雅出去玩啦！

車銀優公開了3張照片，其中一張是四人合照，秀雅和JIN JIN雙手做出愛心pose，銀優和產賀則在後排比出臉頰愛心。另一張照片裡，四人來到山羊牧場遊玩，秀雅用手機跟身後的3個哥哥自拍合照，看起來十分開心。第三張照片中，四位好朋友站在沙灘附近、拿著心形仙女棒圍到一起，似乎正準備點火引燃。 看來4個人一起度過了十分愉快的時光！



銀優還在限動下方加了一個link，是產賀翻唱日本樂團DISH的歌曲《貓》。 歌詞表達對離開之人的想念，希望對方「像貓一樣突然出現在面前」。 產賀表示第一次聽到這首歌就想起文彬，翻唱時還把歌詞裡的「你」改成「哥」，借歌聲表達對故友的思念之情。



秀雅哥哥、ASTRO成員文彬今年5月19日突然離世，令親人朋友陷入悲痛。 秀雅休息一段時間後一度復工，上月12日再次因健康原因暫停活動，所屬女團Billlie暫時以5人形式活動。 ASTRO三位哥哥經常代替文彬照顧秀雅，讓網友感到溫暖又感動。



此外，車銀優和朴圭瑛合作主演的《犬系戀人》即將在10月11日開播。



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