今天是以SM身份來的！「腳踏兩條船」的銀赫表示：「始源說要買200萬的音響、厲旭要買100吋的電視給我們」
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今天是以SM身份來的！「腳踏兩條船」的銀赫表示：「始源說要買200萬的音響、厲旭要買100吋的電視給我們」

KPOP   2023年10月8日   星期日16:43   Hui  

（封面圖源：IG@kconofficial、X@heiboe_bl）

SJ在《KCON》後臺合體開直播！最愛這種「亂哄哄」的感覺～XD

今年7月，銀赫、東海、圭賢離開SM娛樂，但表示依舊會進行組合活動。而本週五、六舉行的《KCON SAUDI ARABIA 2023》，Super Junior也參與演出，久違地看到成員們齊聚一堂。

期間，他們還在後臺開直播。依舊是吵吵鬧鬧的模樣，讓粉絲們看了不自覺笑出來。掌鏡的神童表示：「不好意思，銀赫應該不行出鏡」，銀赫回答：「是嗎？不是SM的就不能出鏡嗎？」

（圖源：X@heiboe_bl）
（圖源：X@heiboe_bl）

（畫質真的很差QQ）神童把鏡頭定格：「這樣看的話，只有一個人是SM的（指利特）。」鏡頭再轉向始源和厲旭：「這才是SM的。」銀赫不滿：「今天是以SM身份來的啊！我們在一起的時候不就是SM的嘛！！！」圭賢也說：「幹嘛這樣，我們也是有正正當當的簽約啊！！！」銀赫吶喊：「我也們是SM的啊！！！」

（圖源：X@heiboe_bl）

畫面裡，有3位SM、2位OED（東海、銀赫）和1位Antenna（圭賢）。銀赫表示：「腳踏兩條船、腳踏兩條船～」

之後，神童提問：「分享一下公司怎麼樣吧」，銀赫反問：「公司什麼怎麼樣？」利特再問：「有辦公室嗎？」銀赫回答：「什麼都有啊～」厲旭說：「需要什麼嗎？」銀赫表示：「始源說要給我們買200萬的音響，厲旭說要買100吋的電視。」

▼以下是Super Junior在《KCON SAUDI ARABIA 2023》的精彩舞臺！

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