今天是以SM身份來的！「腳踏兩條船」的銀赫表示：「始源說要買200萬的音響、厲旭要買100吋的電視給我們」

SJ在《KCON》後臺合體開直播！最愛這種「亂哄哄」的感覺～XD

今年7月，銀赫、東海、圭賢離開SM娛樂，但表示依舊會進行組合活動。而本週五、六舉行的《KCON SAUDI ARABIA 2023》，Super Junior也參與演出，久違地看到成員們齊聚一堂。

231008 #슈퍼주니어

신동:은혁씨가 나오면 안 될 거 같아서

은혁: SM 아니면 나오면 안 되는 건가요?

신동: 이 쪽을 찍으니까 SM 사람이 한 분이라 좀 그러네요.

은혁: 오늘 SM 자격으로 왔어요!

규현: 그래, 우리 정당하게 계약했어!

은혁: 우리 SM이라고!!우리 다 같이 할 때 SM이야! 양다리양다리 pic.twitter.com/yLNGhptkUa — 하베 (@heiboe_bl) October 7, 2023

期間，他們還在後臺開直播。依舊是吵吵鬧鬧的模樣，讓粉絲們看了不自覺笑出來。掌鏡的神童表示：「不好意思，銀赫應該不行出鏡」，銀赫回答：「是嗎？不是SM的就不能出鏡嗎？」





（畫質真的很差QQ）神童把鏡頭定格：「這樣看的話，只有一個人是SM的（指利特）。」鏡頭再轉向始源和厲旭：「這才是SM的。」銀赫不滿：「今天是以SM身份來的啊！我們在一起的時候不就是SM的嘛！！！」圭賢也說：「幹嘛這樣，我們也是有正正當當的簽約啊！！！」銀赫吶喊：「我也們是SM的啊！！！」

畫面裡，有3位SM、2位OED（東海、銀赫）和1位Antenna（圭賢）。銀赫表示：「腳踏兩條船、腳踏兩條船～」

231008 #슈퍼주니어 (2)

려욱:양다리야?이중계약이잖아 이거~

(오드엔터)

은혁:시원이가 2천만원짜리 스피커,려욱이가 100인치 TV를 사준다고.

이특: 필요한 거 있어요?

은혁: 사무실이요.

신동: (*건물)있잖아~

은혁:부동산?

이특: 들어오실래요?

려욱: 아니면 이거 2개를 나눠서 하면 되잖아 pic.twitter.com/ekUTMScdKD — 하베 (@heiboe_bl) October 7, 2023

之後，神童提問：「分享一下公司怎麼樣吧」，銀赫反問：「公司什麼怎麼樣？」利特再問：「有辦公室嗎？」銀赫回答：「什麼都有啊～」厲旭說：「需要什麼嗎？」銀赫表示：「始源說要給我們買200萬的音響，厲旭說要買100吋的電視。」

▼以下是Super Junior在《KCON SAUDI ARABIA 2023》的精彩舞臺！

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