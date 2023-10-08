《戀愛不可抗力》路雲為保護趙寶兒險丟了性命！今世的相愛如何扭轉前世恐怖滅門詛咒！（EP.13 –14）

[有雷] 《戀愛不可抗力》劇情已進入尾聲，不過趙寶兒與路雲兩人的戀情仍因為前世的詛咒而無法甜蜜，趙寶兒也記起了前世自己臨終的畫面，深愛的路雲就是前世結束自己生命的人，決心今日斬斷兩人的緣分。路雲發現花店老闆的詛咒，要保護趙寶兒卻遇刺，倒臥在血泊中…

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原以為感情升溫的張信裕（路雲飾）與李洪朝（趙寶兒飾），隨著洪朝記起了自己的前世被張信裕刺死，而從隱月奶奶口中得知，這樣的孽緣在此生也不會結束，於是洪朝決定自己放手，不管信裕怎麼拜託，或是想辦法再度接近她，她卻仍然狠下心來一一拒絕，也讓信裕相當難過，情緒低迷。此時信裕發現辦公室中的盆栽底部竟流出血水，發現了可怕的詛咒。



權宰庚（河俊飾）發現房屋前的監視器有著花店老闆徘徊的身影，自己卻出差中分身乏術，同時報警也通知張信裕先趕到現場。信裕趕到時看見極度受到驚嚇的洪朝，決定將她先帶回自己住處。不過信裕早已發現花店老闆尾隨在後，安置了洪朝後出門與他對決，但卻不敵花店老闆而腹部遭刺，倒臥在血泊中，洪朝見狀更是自責，將信裕送到急診室緊急手術後就再也不敢出現，僅透過權宰庚詢問信裕的近況。



信裕與洪朝在前世也曾是相愛戀人，但因為一個是巫女一個是宮內護衛官，身分懸殊無法在一起，護衛官被要求配婚，即便向巫女提出了私奔要求，巫女也斷然拒絕，只擔心他的前途受阻。不久後巫女卻被要求進宮，施法讓後宮的子嗣能夠登上世子之位，但自身也會被詛咒，甚至不得善終。雖然巫女沒有真正施術，但世子仍因別的原因而患病，朝廷追殺巫女並打算將她五馬分屍。護衛官找到深愛的巫女，為了阻擋追兵將她分屍，只好自己刺死了她，也接受這個詛咒，殺死巫女世世代代都可能滅門的詛咒。



洪朝認為自己就是信裕生病的原因，繼續在他身邊只會給他更多傷害，於是選擇斷了聯絡躲在鄉下。不管信裕如何拜託，她都選擇獨自默默流淚，但當她收到花店老闆的威脅，再不出現就要對信裕不利，她才終於再度出現在信裕面前……他們兩人到底如何才能破除前世的孽緣魔咒呢？



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