《恋爱不可抗力》路云为保护赵宝儿险丢了性命！今世的相爱如何扭转前世恐怖灭门诅咒！（EP.13 –14）

[有雷] 《恋爱不可抗力》剧情已进入尾声，不过赵宝儿与路云两人的恋情仍因为前世的诅咒而无法甜蜜，赵宝儿也记起了前世自己临终的画面，深爱的路云就是前世结束自己生命的人，决心今日斩断两人的缘分。路云发现花店老板的诅咒，要保护赵宝儿却遇刺，倒卧在血泊中…

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原以为感情升温的张信裕（路云饰）与李洪朝（赵宝儿饰），随著洪朝记起了自己的前世被张信裕刺死，而从隐月奶奶口中得知，这样的孽缘在此生也不会结束，於是洪朝决定自己放手，不管信裕怎么拜托，或是想办法再度接近她，她却仍然狠下心来一一拒绝，也让信裕相当难过，情绪低迷。此时信裕发现办公室中的盆栽底部竟流出血水，发现了可怕的诅咒。



权宰庚（河俊饰）发现房屋前的监视器有著花店老板徘徊的身影，自己却出差中分身乏术，同时报警也通知张信裕先赶到现场。信裕赶到时看见极度受到惊吓的洪朝，决定将她先带回自己住处。不过信裕早已发现花店老板尾随在后，安置了洪朝后出门与他对决，但却不敌花店老板而腹部遭刺，倒卧在血泊中，洪朝见状更是自责，将信裕送到急诊室紧急手术后就再也不敢出现，仅透过权宰庚询问信裕的近况。



信裕与洪朝在前世也曾是相爱恋人，但因为一个是巫女一个是宫内护卫官，身分悬殊无法在一起，护卫官被要求配婚，即便向巫女提出了私奔要求，巫女也断然拒绝，只担心他的前途受阻。不久后巫女却被要求进宫，施法让后宫的子嗣能够登上世子之位，但自身也会被诅咒，甚至不得善终。虽然巫女没有真正施术，但世子仍因别的原因而患病，朝廷追杀巫女并打算将她五马分尸。护卫官找到深爱的巫女，为了阻挡追兵将她分尸，只好自己刺死了她，也接受这个诅咒，杀死巫女世世代代都可能灭门的诅咒。



洪朝认为自己就是信裕生病的原因，继续在他身边只会给他更多伤害，於是选择断了联络躲在乡下。不管信裕如何拜托，她都选择独自默默流泪，但当她收到花店老板的威胁，再不出现就要对信裕不利，她才终於再度出现在信裕面前……他们两人到底如何才能破除前世的孽缘魔咒呢？



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