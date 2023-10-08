【韓網熱帖】現在想來是現象級的電視劇《財閥家的小兒子》

在JTBC收視率墊底時期從第一集開始就收視率爆發，第一集6.058%、大結局26.948%（首都圈30.101%），短時間內連三大地上波電視台都難以企及。

蓋洛普調查數據高居歷代電視劇第一，去年12月在所有電視節目中都壓倒性排名第一，劇終之後都曾再次上榜。

直到現在仍在新聞標題等網絡各地被當做meme使用。 現在想來真的很了不起，雖然結局被罵很慘，但播出時真的追得很開心。



韓國網友評論：

1. 壽司米飯有幾粒？

2. 結局毀一切

3. 現在想起來還是很生氣，還我陳導俊啊！

4. 對我而言這部劇只有15集，C8

5. 只要按照原著拍結局都會成為名作，編劇這樣搞，我都不想重溫了

6. 先後被《迷霧》《SKY Castle》《財閥家》擺了一道，再也不看JTBC

7. 劇終之後再也沒有人提起，充分說明結局的重要性

8. 如果不是這結局，我願意重刷10遍ᅲᅲ

9. 這部是JTBC歷代收視率第二，第一是《夫妻的世界》

10. 《財閥家》真的是現象級，對近代史缺乏了解和共鳴的10代不太愛看，反而40代50代中間更有人氣。那段時間爸爸們聚到一起就聊陳養喆kkk

12. 第一次見到公司男同事們那麼火熱地討論一部劇

13. 因為結局重新看了書kkk

14. 這部劇全靠李星民，原著雖然也不錯，但在奇幻小說裡其實並不算特別突出

15. 申鉉彬被劇本騙了kk女主根本沒戲份

16. 哇，結局是什麼來的？ 明明看過但想不起來

17. 歷代大選、IMF（經濟危機）、2002世界盃與主角的故事有機結合在一起，收視率不可能不高kkk再次感受到這三件事對韓國人的吸引力

18. 因為結局，所有一切都從記憶中刪除了kkk有過這樣一部劇嗎？

19. 只記得財閥家的會長大人

20. 我覺得結局蠻好耶，只是愛情線太突然，不喜歡

21. 這收視率是真實的嗎？ 除了我所有人都看了啊

22. JTBC的劇就是這樣，告訴你庶民不要想往上爬，閉上嘴乖乖過日子吧~

出處：https://theqoo.net/hot/2953715127

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