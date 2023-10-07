丁海寅重披藥師服引發粉絲大喊「我不舒服〜」與粉絲共同回顧每部戲的重要道具，竟變成送禮大會！

擁有牛奶肌膚的演員丁海寅，10月7日晚間在TICC舉辦粉絲見面會，他透過照片以及道具分享，讓大家再度回到他的作品中，也與大家暢談他10年來的心路歷程。

丁海寅穿著一身帥氣白色外套登場，為大家演唱《D.P逃兵追緝令》的主題曲「Crazy」，也立即用中文與大家問候「很高興見到你們」，更現場調查了一下，有沒有2018年也來到這裡參加他第一次粉絲見面會的粉絲們，看見很多粉絲舉起手來，丁海寅也報以微微笑容。丁海寅也透露一到台灣放下了行李，就跑去購物了，店員一直認真服務，到結帳時才說出自己是他的粉絲，能這樣在街頭被粉絲認出，讓他直呼很神奇。



丁海寅也透過許多照片與粉絲們分享他的「第一次」，包含他最近與任時完一起去旅行時第一次釣魚，第一次到海外拍攝寫真，第一天進入《雪降花》劇組拍攝，第一次出道劇《百年的新娘》時期的照片，也有拍《D.P逃兵追緝令》拍到笑不出來的照片。不管各時期的造型，粉絲們都說非常帥氣。



除了照片，舞台上也出現了很多各電視劇中出線的關鍵道具，丁海寅一看到軍靴與軍服，立刻說「現在可不可以把軍服丟掉了！」讓現場笑聲不斷。更拿起他拍攝《Connect：連瞳》時不離身的眼罩，更分享當時因為必須戴著眼罩所以有時會有視差問題，需要時間來適應。接著他更拿出自己曾在《雪降花》中曾出現的關鍵紙飛機以及繃帶，他也一一簽名往台下丟，笑著說差點連軍靴都丟下去了，瞬間變成了贈禮大會，丁海寅更貼心拿出其中一頂黑色帽子送給第一排的小妹妹。



丁海寅在先前訪談中提到自己選擇作品時的方式，首先劇本要好讀，容易讓他完全消化並能夠產生視覺畫面感，這樣也讓他感覺自己能夠勝任這角色，另一方面他會選擇容易讓觀眾們產生共鳴的角色。除了自己的意見也要跟公司開會討論，讀劇本時沒辦法預計能否走紅，一切都是天意，《D.P逃兵追緝令》就是相當成功的作品，也是當時讓他覺得不能不接拍的作品，接下來明年即將公開的電影《辣手神探2》他也相當期待觀眾們的反應。



丁海寅也坦言過了30多歲後明顯感受到體力下滑，所以每天除了努力保持運動好習慣外，他還攝取非常多樣的營養品，從各類維他命到乳酸菌與Omega3，希望自己保持最佳狀態。而且長相童顏的他，坦言走紅之前常被要求驗身分證，現在他享受自己的童顏，也認為這是身為演員相當有優勢的一點，能夠讓他的演員生涯更長久，他也希望接下來能夠挑戰自己從來沒演繹過的浪漫喜劇。



丁海寅說，台北是比韓國更早舉辦粉絲見面會的地點，也是他生涯第一次，很難忘記也很有意義的一個地方，相隔五年再度回來，很幸福很感恩，他還在台上秀出了上一次的排字應援以及手幅，讓大家感受到他的滿滿回憶。出道10年，感受到更多來自粉絲們的喜愛，也越來越覺得自己的說話以及行動必須更謹慎，以免造成不良影響。感謝一路走來支持自己的粉絲們，以及公司所有同仁，希望也能繼續像現在一樣拍攝作品，把有趣的作品帶給大家，不讓喜歡他的觀眾與粉絲們失望。



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