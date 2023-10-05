《瑞鎮家團結大會》讓兩位實習生差點失去友情！崔宇植猜不出〈血汗淚〉 V：「可以打你一頓嗎？」

《出差溝通之神》是剛剛起步的「溝通專家」羅PD，只要需要溝通的地方，他就會跑過去，並親自到全國各地進行溝通配送的服務項目。

因缺乏溝通而遭到匿名舉報的《瑞鎮家》舉行團結大會，社長李瑞鎮、理事鄭有美、部長朴敘俊、實習生崔宇植和防彈少年團V久違地聚在一起，受到關注。

公開的預告中，《瑞鎮家》的職員們皆表示不知道匿名舉報者是誰，引起觀眾們的興趣。雖然字幕打著「保障公益舉報者的匿名性」，也沒有公開舉報者的名字，但...只被遮住眼睛，一下子就能看出舉報者是鄭有美，她說：「我覺得我們社長毫無關心。」



《瑞鎮家》爲了團結進行團體跳繩、開心玩遊戲、美味用餐、敘舊4個階段。為了賭上聚餐食物還進行遊戲，羅PD說了提示語得接著說後面的字，崔宇植的題目是「血汗（피땀）」他卻回答「減掉（빼기）」，讓原唱〈血、汗、淚〉的原唱V說：「可以打你一頓嗎？」兩位實習生差點失去友情 XD



不僅如此，李瑞鎮還荒唐地說：「恩？現在這是團結嗎？互相撕扯這算是團結嗎？」但一旦開始遊戲，李瑞鎮就會展現最努力的反轉魅力。而鄭有美在自我介紹遊戲中，介紹自己是「煎餃」後又喊了「煎餃4」進行自我攻擊，在射鞋對決中，把鞋踢到製作組的標靶上，展現單萌美。



而V還好奇的問如果《瑞鎮家團結大會》比《瑞鎮家》更成功的話怎麼辦？李瑞鎮就說：「那就不拍《瑞鎮家》了，只拍團結大會，這又不就行了～」期待在10月12日播出！

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