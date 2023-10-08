滑輪競速溜冰比賽中台灣憑0.01秒反超韓國！韓網友評論諷刺又搞笑

第19屆奧運會上韓國速度輪滑代表隊體會到了什麼叫樂極生悲。

2日杭州亞運會男子滑輪競速溜冰男子3000公尺接力決賽中，韓國選手鄭喆元在最後衝刺階段因一直領先以為穩贏，並未積極做出壓線動作，反而是早早起身歡呼慶賀，而正是這個慶祝動作使他略微放緩了速度，被極力衝刺的台灣選手黃玉霖反超，黃選手盡全力最後一拼，率先伸腳壓線，最後以0.01秒驚險勝過韓國順利奪金。



세리머니하다…한국 롤러 男계주 0.01초 차로 은메달 ㅣ1위를 확신하고 두손을 들며 골인하는 순간 마지막까지 전력질주했던 대만선수에게 0.01초라는 간발차이로 역전당하며 금메달을 놓친 장면에서 '완전히 끝날때까지 끝난것이 아니다'는 말이 새삼스레 떠올려진다. 스포츠도 그렇지만 인생도 이와… pic.twitter.com/xPdnaiCShK — Wonderful KOREA (@sbm94power) October 2, 2023

頒獎典禮上錯失金牌的韓國隊難掩失望之情。 比賽的一幕很快傳回韓國，引爆本國網友的熱烈討論，留言相當諷刺：



정철원이 이른 우승 세리머니를 펼치는 사이 쭉 뻗은 대만 선수의 왼발이 0.01초 차로 먼저 들어온 겁니다.https://t.co/i5VJhsAj0q — MBC News (MBC뉴스) (@mbcnews) October 2, 2023

1. 下屆亞運會要取消滑輪競速，也就是說這屆沒拿到冠軍的話他們就免除不了兵役了

2. 我真的想鞭死他

3. 如果是我自己犯的錯我肯定會說服自己去接受這個結果，別人犯錯還要我來承擔，真的要被氣死了

4. 那個人可能都不想回國了吧，這得被罵好多年吧

5. 入伍之後每一次痛苦的時候都會想起這場比賽，哈哈哈哈哈哈

6. 又不是一直遙遙領先，只是比台灣快了一點點，怎麼敢提前慶祝的

7. 因為隊友的失誤導致我還要入伍服役，想想都能氣炸了

8. 飛奔進軍隊，哈哈哈哈哈哈

9. 他這輩子要怎麼克服這個屈辱

10. 你可真愛國啊

11. 從他身上我學會了人一定要謙虛啊

12. 本來我覺得他很可憐，還擔心他被罵，看完錄像之後我只想說一句活該

13. 你壓線之後再慶祝也不遲啊，我無法理解，這是比賽啊，0.01秒決勝負的關鍵時刻啊

14. 他會一直活在地獄裡，還沒有人可以責怪，畢竟是他自己犯的錯

15. 看來只努力練習了慶祝的動作

16. 很好的展現了韓國男人的精神狀態

17. 真的沒辦法不罵他，又不是他一個人的比賽，這可是團賽啊

18. 太寒心了，不是因為技術輸了，而是因為自己太草率才輸的

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