【K社韓國小百科】Omakase、豪華酒店度假、奢侈品：被消費主義「綁架」的韓國年輕人

越來越多的年輕人陷入了消費主義的陷阱。

根據韓國信用情報院公開的資料顯示，2023年截至止6月底，30歲以下金融債務違約者總計約為23,120人。 與去年年底相比，這個數字在6個月內增加了大約17,000人。 而在所有金融債務違約者中，30歲以下人群的比例也從29.27%增長至29.75%。 在高利率持續存在的情況下，隨著經濟復甦的延遲，年輕人面臨越來越大的利息負擔，導致他們陷入了「信用不良」狀態。

在韓國，如果借款利息逾期超過90天，就會被登記為「金融債務違約者」。 29歲以下金融債務違約者的平均登記金額從去年年底的2,150萬韓元增加至今年6月底的2,370萬（韓幣，下同），而30歲以下人群在同一時期的登記金額也從3,460萬增加至3,900萬。 由於無法承受債務壓力，年輕人最終不得不轉向個人重組。 根據「近三年個人重組申請者現狀數據」顯示，今年上半年20到30歲的個人重組申請數量達到了25,244件。



2021年和2022年20到30歲申請數量分別為36,248件和44,940件，可以看出這一趨勢逐漸增長。 實際上，最近30歲以下違約率也在持續上升，年輕人的貸款違約風險逐漸加大。30歲以下「脆弱借款人」違約率（指在同一時期是三個或更多金融機構債務人且低收入或低信用的借款人）從5.80%上升至8.41%。 雖然年輕人的違約率仍處於較低水準，但脆弱借款人集中的不良風險正在加劇。有專家指出，年輕人的債務負擔可能會擴大為整個金融體系的不良問題，並強調金融當局迫切需要制定管理和救助方案。



最近，在MZ一代中奢侈品、omakase（無菜單，由住處根據當季食材決定當日的菜品和價格的一種就餐形式）和度假文化（hotel+vacance，指在豪華酒店中度假）等消費方式廣泛流行。 人們對消費的關注同時也指向了不斷增長的信用不良年輕人群體，這一現實令人感到遺憾。

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