滑轮竞速溜冰比赛中台湾凭0.01秒反超韩国！韩网友评论讽刺又搞笑

第19届奥运会上韩国速度轮滑代表队体会到了什么叫乐极生悲。

2日杭州亚运会男子滑轮竞速溜冰男子3000公尺接力决赛中，韩国选手郑喆元在最后冲刺阶段因一直领先以为稳赢，并未积极做出压线动作，反而是早早起身欢呼庆贺，而正是这个庆祝动作使他略微放缓了速度，被极力冲刺的台湾选手黄玉霖反超，黄选手尽全力最后一拼，率先伸脚压线，最后以0.01秒惊险胜过韩国顺利夺金。



세리머니하다…한국 롤러 男계주 0.01초 차로 은메달 ㅣ1위를 확신하고 두손을 들며 골인하는 순간 마지막까지 전력질주했던 대만선수에게 0.01초라는 간발차이로 역전당하며 금메달을 놓친 장면에서 '완전히 끝날때까지 끝난것이 아니다'는 말이 새삼스레 떠올려진다. 스포츠도 그렇지만 인생도 이와… pic.twitter.com/xPdnaiCShK — Wonderful KOREA (@sbm94power) October 2, 2023

颁奖典礼上错失金牌的韩国队难掩失望之情。 比赛的一幕很快传回韩国，引爆本国网友的热烈讨论，留言相当讽刺：



정철원이 이른 우승 세리머니를 펼치는 사이 쭉 뻗은 대만 선수의 왼발이 0.01초 차로 먼저 들어온 겁니다.https://t.co/i5VJhsAj0q — MBC News (MBC뉴스) (@mbcnews) October 2, 2023

1. 下届亚运会要取消滑轮竞速，也就是说这届没拿到冠军的话他们就免除不了兵役了

2. 我真的想鞭死他

3. 如果是我自己犯的错我肯定会说服自己去接受这个结果，别人犯错还要我来承担，真的要被气死了

4. 那个人可能都不想回国了吧，这得被骂好多年吧

5. 入伍之后每一次痛苦的时候都会想起这场比赛，哈哈哈哈哈哈

6. 又不是一直遥遥领先，只是比台湾快了一点点，怎么敢提前庆祝的

7. 因为队友的失误导致我还要入伍服役，想想都能气炸了

8. 飞奔进军队，哈哈哈哈哈哈

9. 他这辈子要怎么克服这个屈辱

10. 你可真爱国啊

11. 从他身上我学会了人一定要谦虚啊

12. 本来我觉得他很可怜，还担心他被骂，看完录像之后我只想说一句活该

13. 你压线之后再庆祝也不迟啊，我无法理解，这是比赛啊，0.01秒决胜负的关键时刻啊

14. 他会一直活在地狱里，还没有人可以责怪，毕竟是他自己犯的错

15. 看来只努力练习了庆祝的动作

16. 很好的展现了韩国男人的精神状态

17. 真的没办法不骂他，又不是他一个人的比赛，这可是团赛啊

18. 太寒心了，不是因为技术输了，而是因为自己太草率才输的

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