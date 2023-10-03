贈票：Highlight美聲主唱梁耀燮首次香港演唱會，韓星網邀請你一起去聽他超強現場

即將迎來出道十四周年的Highlight美聲主唱梁耀燮（YANG YO SEOP），相隔五年再次於韓國首爾舉行SOLO演唱會，他也首次把演出帶到香港啦！

KSD韓星網有一套（共2張）HK$888 的門票要送給大家，抽出1位，每位送2張！活動由今日開始至10月10日下午23:00截止，11日公佈。KSD會私訊得票者，此活動僅限香港居民參加。

參加辦法：

1) 加我們為你的 *LINE好友 (@349mlomm)

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2) 到這‎活動的IG頁面@一位你想與他一起聽梁耀燮演唱會的朋友，留言說出最喜歡梁耀燮哪首SOLO曲及原因

2023 YANG YOSEOP SOLO CONCERT IN HONG KONG

演出時間：2023年10月14日（星期六）晚上6時正

演出地點：九龍灣國際展貿中心 - ROTUNDA 2

主辦單位：光尚娛樂

* 得票者須提供韓星網加入LINE好友截圖

* 演唱會當日向在場工作人員以個人資料領取門票

* 門票不得再轉售或炒賣

* 韓星網及主辦保留修改及更動是此活動之權利

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