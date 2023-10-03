赠票：Highlight美声主唱梁耀燮首次香港演唱会，韩星网邀请你一起去听他超强现场
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赠票：Highlight美声主唱梁耀燮首次香港演唱会，韩星网邀请你一起去听他超强现场

明星   2023年10月3日   星期二19:30   韩星网  

（图源：IG@highlight_auent）

即将迎来出道十四周年的Highlight美声主唱梁耀燮（YANG YO SEOP），相隔五年再次於韩国首尔举行SOLO演唱会，他也首次把演出带到香港啦！

KSD韩星网有一套（共2张）HK$888 的门票要送给大家，抽出1位，每位送2张！活动由今日开始至10月10日下午23:00截止，11日公布。KSD会私讯得票者，此活动仅限香港居民参加。

参加办法：
1) 加我们为你的 *LINE好友 (@349mlomm)
‎按这加LINE好友
*韩星网LINE官方帐号将会有更多与大家的互动及优惠提供

2) 到这‎活动的IG页面@一位你想与他一起听梁耀燮演唱会的朋友，留言说出最喜欢梁耀燮哪首SOLO曲及原因

（图源：尚典娱乐）

2023 YANG YOSEOP SOLO CONCERT IN HONG KONG
演出时间：2023年10月14日（星期六）晚上6时正
演出地点：九龙湾国际展贸中心 - ROTUNDA 2
主办单位：光尚娱乐

* 得票者须提供韩星网加入LINE好友截图
* 演唱会当日向在场工作人员以个人资料领取门票
* 门票不得再转售或炒卖
* 韩星网及主办保留修改及更动是此活动之权利

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