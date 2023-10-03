「國民妖精」李孝利時隔6年要回歸啦！新歌〈帽T與短褲〉復刻造型2006年發行的〈Depth〉

李孝利今年2月加入了音樂人丈夫李尚順所屬的經紀公司Antenna，也和老朋友劉在錫成為同門，本月確定要在新公司首度發行歌曲，是睽違6年後的Solo回歸！

Antenna今（3）宣布李孝利將在12日發行數位單曲〈HOODIE E BANBAJI〉（후디에 반바지，帽T與短褲），「李孝利將展現即使時代改變，她也不會改變的獨特魅力」。



這是李孝利自2017年發行的正規專輯《Black》之後，睽違6年再次發行Solo新歌，而這期間她曾組限定團SSAK3、退貨遠征隊，在歌謠界同樣帶來旋風，近期在綜藝節目《唱跳歌手流浪團》帶來多首經典歌曲亦相當受歡迎，頻頻掀起觀眾回憶殺。



Antenna昨（2）日其實已公開〈HOODIE E BANBAJI〉預告片，影片中李孝利畫著煙燻妝，如同歌名穿著連帽外套與短褲一深黑登場，網友一看就想起她2006年發行的〈Depth〉造型，笑稱她是不是時隔20年終於要實現嘻哈夢了。許多網友都相當期待她這位女王的歸來，其中還有人察覺她近期的打扮常常就是帽T加上短褲，根本就是在劇透了呢！



李孝利新歌〈HOODIE E BANBAJI〉就在12日韓國時間晚間6點（港台時間下午５點）於各大音源網站公開。

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