《爸爸！我們去哪裡？》居然是10年前的綜藝？「小哭包」民國今年都上大學了，考入美國名校電影製作系
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《爸爸！我們去哪裡？》居然是10年前的綜藝？「小哭包」民國今年都上大學了，考入美國名校電影製作系

明星   2023年10月4日   星期三09:00   Tracy  

（封面圖源：IG@minkukkim1005）

韓國主持人金聖柱和兒子金民國亮相《爸爸！我們去哪裡？》時的模樣還歷歷在目，一轉眼民國居然是大學生了！

《爸爸！我們去哪裡？》第一季中MC金聖柱的兒子民國當時還是個愛哭鬼，第一集就因為抽到了壞房子而大哭不止。 節目結束後，民國經常在IG上分享自己的私照，每一次曬照都能引發不少評論，大家都表示「不知不覺間孩子就長大了」。
（圖源：MBC《爸爸！我們去哪裡？》）

只是我們從來沒想過時間竟然過得這樣快，有網友在IG上透露：「祝賀Jaden Kim考入紐約大學電影製作系」，並公開了照片，Jaden Kim就是民國，照片上還有紐約大學的LOGO。 2004年出生的民國今年已經20歲了，並在去年參加了大學修能考試。

今年3月，民國還在個人IG上公開了印有首爾地方兵務廳字樣的照片，當時就引發了「他是否要入伍服役」的猜測。 而在去年7月，民國還參加了爸爸主持的《蒙面歌王》，一度引爆熱議，小朋友真的長大了！

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