《歡迎來到三達里》至今為止最長、最清晰的路透影片！池昌旭X申惠善於月光下的海邊散步，韓網友：「化學反應爆棚」

兩位演員的氛圍實在是太棒了！

預計今年（2023年）下半年首播的JTBC新劇《歡迎來到三達里》，由《山茶花開時》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》車英勳導演執導，《Go Back夫婦》、《Hi Bye我是鬼媽媽》權慧珠作家執筆。男、女主角分別由池昌旭、申惠善飾演。

該部作品描述與守護珍貴故鄉的趙容弼（池昌旭 飾）不同，離開故鄉如同飛龍升天般的趙三達（申惠善 飾）某天失去所有並跌到谷底後，再次回到故鄉取暖的故事。兩人朦朧又心動的同時，引發搞笑；搞笑的同時，又令人心跳不已。

《歡迎來到三達里》日前在濟州島拍攝，最新路透現場也於網路上公開，堪稱至今為止「最長、最清晰」的影片。池昌旭與申惠善一身休閒，於月光下的海邊散步，不少網友稱：「這是夜晚散步嗎？休閒的穿著太棒了，髮型也適合」、「只看這個都能感受到化學反應爆棚，超期待」、「太美了，如此清晰的路透真是久違了」等。

另外，池昌旭與魏河俊（魏嘏雋）等合作的Disney+《惡中之惡》‎已於上月（9月）27日首播。池昌旭飾演的臥底警察「朴俊末」潛入黑幫並調查江南毒品案，在劇中有不少武打戲。目前他還有電視劇‎《于氏王后》‎、電影《左輪手槍》‎等待公開。

而申惠善今年除電視劇‎《今生也請多指教》‎外，電影‎《千萬別開門》、《勇敢的市民》‎也陸續在韓上映。

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