張員瑛一早出國赴巴黎看秀！妹妹頭瀏海+長直髮美到衝上熱搜：又創造了傳奇級美照

是誰靠一個髮型就登上熱搜？ 喔，是IVE的張員瑛啊！

今日（2日），為出席法國巴黎時裝周，張員瑛經由仁川機場出國，一亮相就贏得陣陣讚美聲，換了新髮型的她根本就是行走的芭比。 前不久剛剛以金髮驚艷眾人的她又換了新髮型，深栗色妹妹頭劉海搭配長直發，尤其是髮絲的光澤，閃閃發亮又柔順，讓長直發看起來更加高級。



張員瑛的妹妹頭劉海不僅讓臉型顯得更加小巧立體，還突出了五官的精緻，柔順到發亮的髮色也讓膚色更顯透亮白皙，再搭配高領衫+格紋外套、短裙，早秋氛圍感拉滿。



오늘 원영이 ㅈㄴ 사랑스럽다.......

걍 애기됨......pic.twitter.com/PVOD8GDo20 — 공일 (@wymypuppy) October 1, 2023

張員瑛靠妹妹頭劉海火速登上熱搜，引來了廣大網友和粉絲的圍觀和留言，大家紛紛評論：「長直發不是張員瑛的舒適區而是統治區」、「我更喜歡她有劉海的樣子」、「瘋了，怎麼會有人長這樣」、「任何造型她都好適合啊，怎麼會有這麼美的人」、「一早就看到這麼可愛的人，連心情都變好了」、「公主公主公主」、 「她就是真公主吧」等。

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