[好片推薦] 《千萬別開門》未知的不安與恐懼超嚇人！申惠善網購買到地雷不想認栽卻差點賠上性命

[無雷]若你喜歡孔曉振主演的《鎖命危機》，同團隊所推出的新作《千萬別開門》也有著同樣的恐懼感襲來！劇情描述一位室內設計師申惠善，生活忙碌加上剛搬家獨居，於是在網路上找到了便宜的二手洗衣機，購買後卻發現物品故障，想找賣家討回公道卻求助無門。在一連串尋找賣家的過程中，她竟也成為賣家下手的目標……

《千萬別開門》題材相當貼近現代人的生活，幾乎人人都有網路購物的經驗，買到故障物品時通常也會尋求退貨或是請平台處理。但賣家若已失聯，大部分的人也只能自認倒楣。申惠善在片中所飾演的角色，則是除了報警以外更相當積極找出賣家，沒想到她一連串的動作惹火了這專業詐騙賣家，開始惡整申惠善，並且利用她在網路上的公開資訊而擾亂她的生活。



雖然中文片名叫做《千萬別開門》，但大家只要看了這部電影就知道，即使女主角坐在家中不開門，門鎖也會自動被解開！恐懼感就在於已經失去私人空間，有人正在監視著你的一舉一動，甚至祭出威脅。從一開始的惡作劇，到越來越嚴重的生命威脅，對於你在明兇手在暗，甚至他才剛與你擦肩而過，這樣的不安與恐懼，就是在《千萬別開門》這部作品中能夠不斷感受到的情緒，並且兇手的攻擊一次比一次更激烈！



片中飾演警察的金成均以及姜泰伍，成了申惠善唯一的救命繩，雖然真兇相當狡猾，在金成均相當靈敏的辦案直覺以及鍥而不捨的追查與攻堅之下，終於也露出真面目，在嫌犯終於現身之後，恐懼由暗轉明，從未知的恐懼轉為正面對決，片中的飛車追逐場面也非常精彩。



買到地雷商品卻無法投訴，不願意自認倒楣，並且不希望有下一個受害者的你，除了報警以外還能夠怎麼辦呢？《千萬別開門》將於9月15日全台上映。



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