這古裝劇陣容太強！《于氏王后》劇本閱讀公開：全鐘瑞、金武烈、池昌旭、鄭有美、李洙赫等人出席！

TVING新劇《于氏王后》以高句麗爲背景，講述國王突然去世後，覬覦王位的王子和成爲想要掌握權力的5個部族的目標的于氏王后，爲了在24小時內建立新國王而展開的故事。

今日（1日）公開劇本閱讀照，包括全鐘瑞在內，金武烈、池昌旭、鄭有美、李洙赫、朴志煥、全裴修、趙漢哲、金道允、李海宇、姜英錫、鄭在光、宋再臨和朴寶京等人都出席了劇本閱讀。



全鐘瑞飾演王后「于熙」，沒有任何權力，只能依靠丈夫。但是當丈夫也面臨危機後，自己與家人也陷入危機；金武烈飾演高麗宰相和軍事家，在王的信任下輔佐國事，但是心中有著曾未消除的欲望；池昌旭飾演王后的丈夫「高南武」，是完美的君主。因為他的不在，為宮廷帶來腥風血雨。

鄭柔美飾演于熙的姐姐「于順」，擁有最美美貌，卻因一瞬間的選擇被妹妹搶走王后之位、成為妹妹的丫鬟；李洙赫飾演性格暴戾的王位繼承人三王子，為王權之爭帶來緊張感。一有得到王權的機會，就顯露出因為對哥哥高南武的害怕而壓制住的欲望；朴智煥飾演守護君主的隊長。

正式投入拍攝的《于氏王后》製作組表示：「所有演員的合作從初次見面開始感覺就已經完成了，甚至讓人產生劇本中的角色似乎已經變成現實的錯覺。現在才剛剛開始拍攝，希望所有人都不要受傷，安全地結束拍攝，請大家多多期待。」而《于氏王后》預計在明年播出。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞