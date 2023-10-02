《欢迎来到三达里》至今为止最长、最清晰的路透影片！池昌旭X申惠善於月光下的海边散步，韩网友：「化学反应爆棚」

两位演员的氛围实在是太棒了！

预计今年（2023年）下半年首播的JTBC新剧《欢迎来到三达里》，由《山茶花开时》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》车英勋导演执导，《Go Back夫妇》、《Hi Bye我是鬼妈妈》权慧珠作家执笔。男、女主角分别由池昌旭、申惠善饰演。

该部作品描述与守护珍贵故乡的赵容弼（池昌旭 饰）不同，离开故乡如同飞龙升天般的赵三达（申惠善 饰）某天失去所有并跌到谷底后，再次回到故乡取暖的故事。两人朦胧又心动的同时，引发搞笑；搞笑的同时，又令人心跳不已。

《欢迎来到三达里》日前在济州岛拍摄，最新路透现场也於网路上公开，堪称至今为止「最长、最清晰」的影片。池昌旭与申惠善一身休闲，於月光下的海边散步，不少网友称：「这是夜晚散步吗？休闲的穿著太棒了，发型也适合」、「只看这个都能感受到化学反应爆棚，超期待」、「太美了，如此清晰的路透真是久违了」等。

另外，池昌旭与魏河俊（魏嘏隽）等合作的Disney+《恶中之恶》‎已於上月（9月）27日首播。池昌旭饰演的卧底警察「朴俊末」潜入黑帮并调查江南毒品案，在剧中有不少武打戏。目前他还有电视剧‎《于氏王后》‎、电影《左轮手枪》‎等待公开。

而申惠善今年除电视剧‎《今生也请多指教》‎外，电影‎《千万别开门》、《勇敢的市民》‎也陆续在韩上映。

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