只少了「URBAN ZAKAPA」的ABYSS家族照引起爭議！公司進行道歉後，趙賢雅仍表達不滿

最近，ABYSS Company在官方 SNS 寫下：「這是光是看著就很踏實的 ABYSS 家第一張全家福。」同時公開朴元、Sandara Park、Jukjae、MeloMance、宣美、BamBam等所屬藝人穿著韓服拍攝的照片。

部分網友對照片中沒有ABYSS Company代表藝人URBAN ZAKAPA表示驚訝。URBAN ZAKAPA的趙賢雅後通過留言寫下：「哇！沒有我們，至少也告訴我們一聲啊。」



爭議持續發酵後，ABYSS Company方面進行解釋，提到由於和前所屬藝人趙賢雅的合約終止，認為很難在相關內容中以URBAN ZAKAPA完整體進行拍攝，因此在沒有朴容仁、權純一的情況下製作了。接著表示：「讓喜愛URBAN ZAKAPA的眾多粉絲擔心了，對此表示誠摯的歉意。同時，對於沒有向成員們進行充分說明的情況下進行活動，感到非常抱歉。」而趙賢雅也在貼文留言：「只要有傳達道歉，就要接受道歉嗎？有點強迫性，讓人感覺壓迫性很強。」表達了不滿。



這也在韓網引發熱烈討論，網友：「怎麼這麼像沒感情的瘋子一樣的公告啊」、「經紀公司真的好小氣！URBAN ZAKAPA賺了多少錢」、「哇 太過分了...」、「如果是愛豆公司的話，實時熱搜榜就要送卡車了」、「不是～就算趙賢雅合約到期了，剩下的成員也可以拍啊」、「換做是我也會傷心...」、「剩下的兩個人就不屬於那邊了嗎」等等。



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