只少了「URBAN ZAKAPA」的ABYSS家族照引起争议！公司进行道歉后，赵贤雅仍表达不满

最近，ABYSS Company在官方 SNS 写下：「这是光是看著就很踏实的 ABYSS 家第一张全家福。」同时公开朴元、Sandara Park、Jukjae、MeloMance、宣美、BamBam等所属艺人穿著韩服拍摄的照片。

部分网友对照片中没有ABYSS Company代表艺人URBAN ZAKAPA表示惊讶。URBAN ZAKAPA的赵贤雅后通过留言写下：「哇！没有我们，至少也告诉我们一声啊。」



争议持续发酵后，ABYSS Company方面进行解释，提到由於和前所属艺人赵贤雅的合约终止，认为很难在相关内容中以URBAN ZAKAPA完整体进行拍摄，因此在没有朴容仁、权纯一的情况下制作了。接著表示：「让喜爱URBAN ZAKAPA的众多粉丝担心了，对此表示诚挚的歉意。同时，对於没有向成员们进行充分说明的情况下进行活动，感到非常抱歉。」而赵贤雅也在贴文留言：「只要有传达道歉，就要接受道歉吗？有点强迫性，让人感觉压迫性很强。」表达了不满。



这也在韩网引发热烈讨论，网友：「怎么这么像没感情的疯子一样的公告啊」、「经纪公司真的好小气！URBAN ZAKAPA赚了多少钱」、「哇 太过分了...」、「如果是爱豆公司的话，实时热搜榜就要送卡车了」、「不是～就算赵贤雅合约到期了，剩下的成员也可以拍啊」、「换做是我也会伤心...」、「剩下的两个人就不属於那边了吗」等等。



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