黃金歌單全都唱！韓系「美聲小王子」金在煥來台會粉絲 大展實力被喻為韓版「行走的CD」！

韓系「美聲小王子」金在煥，在樂壇被形容「同時能一邊跳舞，一邊飆高音」的歌手，金在煥終於在中秋連假之際，來到台北舉辦「KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN TAIPEI - J.A.M（Journey Above Music）」了！好陣子沒來台北的他，前天近傍晚才下榻飯店，沒做太多休息，金在煥心心念念都是粉絲與今天見面會的事，帶著期待與小小緊張的心情，金在煥用中文搶先跟大家問候：「大家好，我是金在煥，我是歌手！」

金在煥寵粉這件事頗具盛名，從「PRODUCE 101（2）」比賽至今，大批粉絲早已不把他當成偶像，而是視為家人般支持，這次難得在中秋連假飛來台北舉辦見面會，不但被WIN:D覺得是象徵「團圓」之美意外，重視家人的他，看到大家都遵守約定前來「團圓」，而且許多粉絲都是老面孔，讓金在煥頓時感性起來，一連幾次深深的表達謝意。能夠擁有這麼多的祝福，金在煥說：「大家好！我真的好久沒有來台北了，原來在台北等我的粉絲有這麼多，我以為你們忘了我，沒有忘了我吧？這是我在台北的第一場粉絲見面會，可以在台北見到粉絲真的非常感動！」



為了這次見面會，金在煥不但準備了不少精彩內容，也大方分享許多點滴，希望透過這次聚會，能讓粉絲多更親近，他表示近期不僅參加了音樂節目，還擔任選秀節目的導師，展現出非常溫暖前輩模樣，曾經也是選秀節目出身的他，提到：「我曾經也是參加選秀節目的，現在能坐在導師的位子上，其實覺得很新鮮，也想起了出道時的模樣。」歌單上，他也特別準備了不少又跳、又跳的歌曲，首首都是一氣呵成、中氣十足，完美印證了「同時能一邊跳舞，一邊飆高音」的紮實實力，讓所有WIN:D聽覺、視覺都超享受，曲目包括「Spring Breeze」、「Love You Still」、「Designer」、「BACK THEN」、「Sleep」、「My Star」、「OASIS」、「Someday」、「Snail」，以及安可曲「My Ocean」與「Lucky！」，一次帶來多首好歌，讓台下粉絲都深深覺得，今年中秋因為有「美聲小王子」的陪伴而超級幸福！



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