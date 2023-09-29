THE BOYZ賢在不顧他人阻攔逼JACOB吃蝦？全韓網狂罵：無知！粉絲鳴冤：斷章取義

THE BOYZ 賢在這一行為被全網罵「無知」。

這兩日韓網‎theqoo論壇瘋傳一段以「一直勸說對蝦過敏的成員吃蝦」為標題的關於THE BOYZ成員直播的影片。 影片中泳勳、賢在、JACOB 三人一邊直播一邊吃東西，其中一道菜中含有蝦，賢在卻數次勸對蝦過敏的JACOB嚐嚐看，在JACOB表示「也不是不行，那你要負責嗎？」 之後賢在一臉輕鬆地說：「我會立馬送你去醫院。」 即使JACOB已表明在醫院已經檢查過，確實對蝦過敏，他還不放棄地讓JACOB嘗試，甚至對隊友泳勳的阻攔充耳不聞。



賢在: 不能吃一下嗎?

JACOB: 要吃是可以，但是責任...

賢在: 我來負責

泳勳: 有可能要關掉直播

賢在: 關掉直播後馬上帶你去醫院

賢在: 試一次吧~ 這個可以嗎? 就吃一次看看

JACOB: 我在醫院檢查過

泳勳: 不是啊，這個有什麼好看的啊

賢在: 以前不是吃過很多次嗎

泳勳: 沒有啦~

JACOB: 過敏本來就是會突然發生的嘛

賢在: 是嗎?

泳勳: 如果突然呃呃呃這樣怎麼辦?

JACOB: 打針太痛了，我不想打針

賢在的這一行為看得韓國網友們非常憤怒，直接留言大罵1000樓：「這真的有可能出大事，而且是隊友過敏唉」、「他完全沒有共情能力，為什麼這麼好奇過敏反應，人家都拒絕了還一直讓別人吃」、「怎麼會有這麼無知的人，過敏症狀有很多種，還好意思說要送人去醫院，到底有沒有腦子」、「 他憑什麼去負責人家兒子的人生」、「你把過敏當成了什麼？」 、「過敏有可能會死人喔」、「這關乎到隊友的生命，他是瘋了嗎」等。

於此同時，也有粉絲為賢在鳴不平，稱推特上的內容是斷章取義，替他道出事情的前情。有看完全程直播的粉絲表示，JACOB實際上是之前吃不新鮮的海鮮引發了過敏，從此不再吃蝦。直播吃意麵時，隊友們吃了都覺得沒問題，才讓JACOB嘗試看看，並非逼吃，而是為了讓他突破心魔，但最後JACOB還是不願意吃，隊友們也沒再勉強他。



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