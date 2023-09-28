「你就是你，放開心胸去愛」李泳知來台灣選唱〈玫瑰少年〉！網敲碗與蔡依林合作

韓國大勢饒舌歌手李泳知26、27日在台灣開唱，不是選唱其他來台歌手經常挑戰的周興哲或韋禮安，而是蔡依林，歌曲還是具社會議題的〈玫瑰少年〉，感動不少粉絲。

據‎台灣《GQ》訪問，李泳知收到了許多推薦曲，但在細品蔡依林〈玫瑰少年〉翻譯過的歌詞後，深感歌詞相當有意義，採訪中談到「你不要管你是什麼性向，你就是你，每一種愛都是一樣的」、「人與人之間相愛不該有任何的指責，從小的時候就覺得不管是同性之間的愛，或是年齡差距很多的愛，這都是理所當然的事情」、「就像〈玫瑰少年〉的歌詞一樣，希望大家不要有所畏懼，放開心胸去愛！」。



蔡依林〈玫瑰少年〉主旨是「Love your body」、「尊重身體的直覺反應」，是以台灣知名的「葉永鋕事件」為靈感──國中少年葉永鋕因性別氣質遭受排擠，在學校不幸身亡──〈玫瑰少年〉傳達出來的議題不僅在LGBTQ（同志團體）中受到歡迎，在整個華語樂壇反響都相當大，更獲得金曲獎第30屆金曲獎年度歌曲獎。



李泳知特地選唱〈玫瑰少年〉，無論是現場粉絲或是事後看見影片的網友，都讚賞李泳知的真誠學習與心意！更敲碗她能與蔡依林合作！也有人提出「泳知唱永鋕」，名字諧音的葉永鋕、李泳知，這樣的相遇非常美好。

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