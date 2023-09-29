THE BOYZ贤在不顾他人阻拦逼JACOB吃虾？全韩网狂骂：无知！粉丝鸣冤：断章取义

THE BOYZ 贤在这一行为被全网骂「无知」。

这两日韩网‎theqoo论坛疯传一段以「一直劝说对虾过敏的成员吃虾」为标题的关於THE BOYZ成员直播的影片。 影片中泳勋、贤在、JACOB 三人一边直播一边吃东西，其中一道菜中含有虾，贤在却数次劝对虾过敏的JACOB尝尝看，在JACOB表示「也不是不行，那你要负责吗？」 之后贤在一脸轻松地说：「我会立马送你去医院。」 即使JACOB已表明在医院已经检查过，确实对虾过敏，他还不放弃地让JACOB尝试，甚至对队友泳勋的阻拦充耳不闻。



贤在: 不能吃一下吗?

JACOB: 要吃是可以，但是责任...

贤在: 我来负责

泳勋: 有可能要关掉直播

贤在: 关掉直播后马上带你去医院

贤在: 试一次吧~ 这个可以吗? 就吃一次看看

JACOB: 我在医院检查过

泳勋: 不是啊，这个有什么好看的啊

贤在: 以前不是吃过很多次吗

泳勋: 没有啦~

JACOB: 过敏本来就是会突然发生的嘛

贤在: 是吗?

泳勋: 如果突然呃呃呃这样怎么办?

JACOB: 打针太痛了，我不想打针

贤在的这一行为看得韩国网友们非常愤怒，直接留言大骂1000楼：「这真的有可能出大事，而且是队友过敏唉」、「他完全没有共情能力，为什么这么好奇过敏反应，人家都拒绝了还一直让别人吃」、「怎么会有这么无知的人，过敏症状有很多种，还好意思说要送人去医院，到底有没有脑子」、「 他凭什么去负责人家儿子的人生」、「你把过敏当成了什么？」 、「过敏有可能会死人喔」、「这关乎到队友的生命，他是疯了吗」等。

於此同时，也有粉丝为贤在鸣不平，称推特上的内容是断章取义，替他道出事情的前情。有看完全程直播的粉丝表示，JACOB实际上是之前吃不新鲜的海鲜引发了过敏，从此不再吃虾。直播吃意面时，队友们吃了都觉得没问题，才让JACOB尝试看看，并非逼吃，而是为了让他突破心魔，但最后JACOB还是不愿意吃，队友们也没再勉强他。



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