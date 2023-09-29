《盜賊之歌》金南佶自認「人生作」是這一部！「正因為有它，才能遇見其他作品」

「宇宙最強演員」金南佶來了！不曉得什麼時候可以再看到他拍愛情劇～（很想看）

由金南佶等主演的Netflix原創劇《盜賊之歌》已於上週五（22日）公開。該部作品以1920年代為背景，描述在動蕩的日本殖民時期，人們因各自不同的故事走向無法無天的土地「間島」，為守護家園而團結一致的故事。

金南佶勤跑宣傳，也登上時尚雜誌《Allure》10月號，以平時很少穿、及自己想穿的衣服為主，進行畫報拍攝，想向大家展現全新面貌。

不只如此，金南佶還升級並更新自己的履歷：雖然暱稱有很多，但他覺得「宇宙最強演員」最適合自己；擅長許多題材的他，還是覺得「浪漫愛情喜劇」是自己最有信心的；如果沒有當演員，他覺得自己應該會成為運動選手，因為他很喜歡運動；可以「救活」過去所飾演的角色的話，他想救活《善德女王》毗曇和《Island》般，因為這兩個角色經歷了太多艱難的時光，他想用這兩個角色上演不一樣的故事。

另外，演活許多角色的金南佶，自認「人生作」為《無賴漢》，這是他與全道嬿在2015年合作的電影。金南佶認為自己的演藝生涯是以《無賴漢》為分界線，演完《無賴漢》後，他的許多疑問以及對自身的好奇，都通過這部作品得到解答。雖然要不斷更新「人生作」，但目前在他心中的第一名是《無賴漢》：「其他作品不要太傷心，因為有《無賴漢》我才會遇見你們（笑）」。

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