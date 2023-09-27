《MOVING 異能》「掌波強人」金重熙本人面貌清秀，將登場宋康昊電影《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》

演員金重熙其實出道多年，也在大小螢幕都參演過許多作品，不過本次在《MOVING 異能》中他在最後段劇情登場，飾演一位從後車廂中登場的「掌波強人」，雖然劇中造型看起來髮量稀少帶著大墨鏡，但戲外他拿著手寫卡片感謝觀眾們收看，讓大家看見他的清秀樣貌。

其實金重熙在演出《讀取惡之心的人們》時演出罪犯「南基泰」一角，已令人感到毛骨悚然，也被慧眼相中他的演員金南佶簽入自家公司造型差異看這邊。其實他曾出演過電影《軍艦島》《鋼鐵雨2：深潛行動》《英雄》《幻影》等電影，造型多次被定位在「日本軍人」，本次在《MOVING 異能》中也是看起來有些其貌不揚，但最後公開了戲外照片，拿著手寫卡片感謝大家，造型反差之大，還令觀眾們大呼「他有演嗎？」

而即將於10月13日在台灣上映的電影《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》也有他參與其中，本片劇情描述一位相當執著的導演，認為只要重新拍攝結局就能改變這部電影的命運，讓它成為傑作中的傑作，因為克服種種外在因素執意重新拍攝。金重熙即將在電影中飾演刑警的角色，據說將為電影帶來不少趣味，表現也相當搶眼。



演員金重熙戲路寬廣，造型反差也相當大，在之前的作品中都展現了出色的演技，甚至是流利的日語能力，雖然角色以反派居多，但本次《MOVING 異能》中的表現最終仍帶有人性的光明面，甚至惹哭劇中的彪形大漢。令人期待金重熙演員在新作品中的表現。



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