《MOVING 异能》「掌波强人」金重熙本人面貌清秀，将登场宋康昊电影《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》

演员金重熙其实出道多年，也在大小萤幕都参演过许多作品，不过本次在《MOVING 异能》中他在最后段剧情登场，饰演一位从后车厢中登场的「掌波强人」，虽然剧中造型看起来发量稀少带著大墨镜，但戏外他拿著手写卡片感谢观众们收看，让大家看见他的清秀样貌。

其实金重熙在演出《读取恶之心的人们》时演出罪犯「南基泰」一角，已令人感到毛骨悚然，也被慧眼相中他的演员金南佶签入自家公司造型差异看这边。其实他曾出演过电影《军舰岛》《钢铁雨2：深潜行动》《英雄》《幻影》等电影，造型多次被定位在「日本军人」，本次在《MOVING 异能》中也是看起来有些其貌不扬，但最后公开了戏外照片，拿著手写卡片感谢大家，造型反差之大，还令观众们大呼「他有演吗？」

而即将於10月13日在台湾上映的电影《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》也有他参与其中，本片剧情描述一位相当执著的导演，认为只要重新拍摄结局就能改变这部电影的命运，让它成为杰作中的杰作，因为克服种种外在因素执意重新拍摄。金重熙即将在电影中饰演刑警的角色，据说将为电影带来不少趣味，表现也相当抢眼。



演员金重熙戏路宽广，造型反差也相当大，在之前的作品中都展现了出色的演技，甚至是流利的日语能力，虽然角色以反派居多，但本次《MOVING 异能》中的表现最终仍带有人性的光明面，甚至惹哭剧中的彪形大汉。令人期待金重熙演员在新作品中的表现。



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