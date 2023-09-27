心臟爆擊！從2PM到奪視帝「本部長」李俊昊說話算話霸氣寵粉，10月14號見面會首站指定台北

野獸派男團2PM實力擔當、近期靠著《歡迎來到王之國》再創演藝事業新高峰的 LEEJUNHO 李俊昊將亞洲首次的粉絲見面會巡迴，首站指定獻給台北。

炙手可熱的李俊昊除了是2PM團員之一，轉戰演員後更飆下「史上首位榮獲百想藝術大賞（Baeksang Arts Awards）視帝的男歌手」紀錄，近年來全方位多元發展成功，聲勢如日中天的李俊昊被媒體鄉民冊封新一代大勢男神，一舉一動都引粉絲心臟爆擊，同時這也是繼八月份炫風快閃台北與大家許下的承諾，本部長說話算話霸氣暖心實現，個人首次巡迴粉絲見面會《LEE JUNHO 1st FANMEETING TOUR 》10月14號首站獻給台北在台北流行音樂中心，將是一場超高甜度的見面會！9月 19 號早上11點拓元系統帥氣開賣。MyMusic會員獨享購票專區則同步在9月19 號早上11點至9月22號早上11點，專屬購票專區福利獨享販售。



李俊昊在16歲時參加《Superstar Survival》奪冠成為練習生，接著2008年以2PM姿態出道樂壇，帶著精湛舞技、實力唱功和獨特的舞台魅力快速成為鎂光燈下的焦點，甚至在服兵役期間都能綻放屬於自己的光芒，一支身著紅襯衫的《My House》直拍逆襲各大音源榜圈粉無數，退伍後，挑戰古裝韓劇《衣袖紅鑲邊》不斷攀升的收視率與話題度，爆紅奪下第58屆百想大賞電視部「男子最優秀演技獎」與「男子人氣獎」，寫下成為首位封帝的男歌手及首位同時獲得最優秀演技獎和人氣獎雙冠王之男演員，緊接著在Netflix主演的《歡迎來到王之國》與少女時代潤娥在劇中激起的戲劇火花，還有詮釋得恰如其分，自然到位的「具元」引起全球追劇狂熱，魅力直線飆升演藝事業再創巔峰，這一路以來持之以恆的堅持與努力不懈，從男團唱跳歌手到躍身一線男主角，積極展現在演藝圈全方位發展的熱情與決心，引來各種時尚代言、廣告接不完、戲劇邀約不斷，身價水漲船高的李俊昊今年更是入駐「韓國富比士名（Forbes）人榜」。



首次亞洲巡迴的《LEE JUNHO 1st FANMEETING TOUR 》個人粉絲見面會，一次跑遍八大城市從台北、澳門、馬尼拉、吉隆坡、雅加達、香港、新加坡及曼谷，相當寵粉的李俊昊首站選定台北，暖心呼應了在八月份炫風快閃台北與大家許下的承諾，李俊昊深情表示「這是我的第一次見面會巡迴，非常興奮，我等不及要見到你們跟你們分享我的一切！」10月14號，準備好被不論是顏值、聲勢、事業都在高峰期的本部長逆襲一波。



【LEE JUNHO 1st FANMEETING TOUR 】

•演出日期：2023 / 10 / 14 (六)

•演出時間：18:00 (實際開演時間以現場公告為準)

•演出地點：台北流行音樂中心

•票價：NT$5,800 / 4,800 / 3,800 / 3,300 / 2,800

•售票時間：2023 / 09 / 19 (二) 11AM 拓元售票系統正式開賣

•活動與售票詳情：‎www.livenation.com.tw

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞