[好片推薦]《附身》姜棟元驅魔帥出新高度！正義神棍與邪靈法師的精采對決！

[無雷] 中秋節檔期9月28日將全台上映的《附身》，描述一位在YT上相當知名的驅魔師「天博士」（姜棟元飾）號稱擅長高科技驅魔，實則靠著自己的洞察力破解客戶迷思，不過自從接到一個大型委託後，讓他正視了自己的宿命。

姜棟元曾於2015年演出電影《黑祭司們》片中新進的驅魔牧師角色令人印象深刻，本次他則飾演一位看起來吊兒郎當的神棍，貌似到處收錢替人消災，用高科技為委託人進行法事驅魔，實則因為自己的出身，他也正在尋找著一個目標。雖說是靠假驅魔混飯吃，但他手上所擁有的家傳法器，卻是真有神力。



劇情也相當快速開展，在新委託人，具有陰陽眼，能看得見鬼魂，為了拯救妹妹的李絮找上門來，就開啟了姜棟元與惡靈對抗的一連串事件，邪惡法師的附身方式也非常新穎，讓觀眾們目不轉睛捨不得眨眼，特效的呈現也讓觀眾們能夠非常快速的進入劇情。



雖然姜棟元曾在先前的相關訪談中感嘆歲月的流逝，不過在本片中他所飾演的「天博士」還是帥到一個不行，尤其在與許峻豪隔空交戰，到最後直接近身肉搏，完全是正義的化身，他的出身必須解開這所謂「說經」的秘密，於是帶來一場精采的正邪決戰。



特別值得一提的是，片中他們前往拜訪一位法師，由《分手的決心》《那才是我的世界》朴正民特別演出，還請出了Jisoo這位仙女附身，成了令人相當難忘的名場面！《附身》將於9月28日全台上映，想要感受有點搞笑又有精彩對決場面的觀眾們，千萬別錯過。



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