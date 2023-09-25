李相燁明年結婚！女友是美貌圈外才女，兩年前《第六感2》算命預言說中了！

今日有韓媒報導稱演員李相燁將於明年3月在首爾舉辦婚禮，女友是外貌出眾有才華的圈外人，所屬社也給出肯定回應！

據報導，李相燁為照顧女友的圈外身份一直低調交往，彼此確定心意後，最近開始向朋友們分享準備結婚的消息。



隨後李相燁所屬社回應稱，李相燁確實與圈外女友準備明年3月舉辦婚禮，但具體日期未定：「現在還是剛剛開始準備的階段，無法告知詳情，敬請諒解。 具體日程確定之後會再告知大家。」

此前李相燁出演綜藝《第六感》第二季時曾接受算命，算命師就已預言他會在2024年結婚！還說他30代過的很辛苦、40代出頭會遇到優秀的女性並過上幸福生活，女方可能是工作或生意夥伴，婚後李相燁很可能會結束職業生涯！李相燁也真摯地表示自己「完全可以在家帶小孩」，讓Jessi心動不已。



回看李相燁個人資料，1983年出生、今年剛好40歲！2013年30歲憑《愛能給別人嗎》獲得MBC演技大賞新人獎之後，10年來幾乎每年都有兩部以上電視劇作品，還出演多部電影，也確實過得十分辛苦XD

消息一出很多網友都表示恭喜：「相燁一定要幸福！」、「彷彿聽到劉在錫、Jessi、美珠的聲音kk」、「完全看不出40歲」、「居然有點失落耶」、「秋天就這樣開始了」。

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