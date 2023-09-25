《瓜瓜豆豆》李光洙、金宇彬、D.O.、金基邦接管農村！要在500坪的田地種農作物，4人卻什麼都不懂 XD

羅PD新綜藝《種瓜得瓜種豆得豆》（簡稱《瓜瓜豆豆》），以愉快的紀錄片形式，展現好友們在農村耕種一小塊土地期間所發生的趣事。

特別是預告「不懂農事」的李光洙、金宇彬、D.O.（都敬秀）、金基邦橫衝直撞的農村生活，吸引大家的關注 XD



第2版預告中，包含對農事一無所知的「新手農夫們」，甚至沒有攝影導演跟隨，是由新人PD和作家進行拍攝，怎麼看起來有點混亂（笑）！在面積達500坪的廣闊的田地上，四人發出哀嚎聲的工作、乾淨利落的料理手藝、吃播聲音、充滿幸福聲音的田地度假（田地和度假的總和）、在親切的村莊相遇的新緣分等等各種的瞬間。四位摯友聚在一起，感覺做什麼事都非常搞笑和快樂啊！



另外，聽到 CCTV 拍到獐子的消息後，李光洙欣慰地說：「我挺滿足的！感覺獐子認可我們這塊田地了！」還和和金宇彬開心擊掌，李光洙又問：「獐子吃了什麼？我再種多一點！」期待10月13日首播。



公開的兩版海報中，以旱地為背景的主海報雖然是新手農民，但讓人期待對旱地工作真心的四個人的活躍表現；另一張則是在村莊照相館拍攝，看似微妙不舒服的姿勢和尷尬的表情，很想看這個的拍攝花絮呢！



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