南柱赫、劉智泰、李浚赫新劇《非法正義》首波預告公開！南朋友化身「暗黑英雄」打擊犯罪實現私刑正義

【11月新劇．影片】三大男神級人物的同框，南柱赫在預告裡面真的是太帥氣啦～！

Disney+ 即將在11月初上線的人氣漫改劇《非法正義》（Vigilante）公開了首波預告，這部韓劇也是繼熱門韓劇《MOVING 異能》之後，平台主推的新劇項目。



本劇講述白天是維護法律的模範警校大學生金智勇（南柱赫 飾），晚上變身為「Vigilante」直接審判逃避法網的罪犯，和因各自不同目的接近他的人之間，互相碰撞並展開激烈對抗的動作驚悚劇。



▼首波預告，警校生晚上化身為私刑正義的使者「Vigilante」，暗黑中的英雄，展現壓倒性的存在感，真誠卻也極度瘋狂，官方也確定在11月8日正式上線首播。



【人物簡介】

▼南柱赫飾演警校大學生「金智勇」，也是在夜晚實現私刑正義的暗黑英雄「Vigilante」，帶著尋找父母仇人的想法進入警校，每個週末都會去「審判」流竄於社會的罪犯。



▼劉智泰飾演廣域搜查隊搜查組長「趙憲」，是從警校時期就備受矚目的人才，被稱為「體能怪物」。



▼李浚赫飾演DK集團副會長「趙江旭」，將金智勇打造成為「真英雄」的設計者。幼時看過《饑渴誘罪俠》後夢想成為真正的英雄，但與現實產生了碰撞，儘管如此，經過縝密的設計仍然打造出了「Vigilante」。



▼金素辰飾演追蹤「Vigilante」事件的節目記者「崔美麗」，雖然是為了自己的名聲才開始報導此事件，但她也對新聞工作抱持著堅定的信念。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞