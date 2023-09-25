李相烨明年结婚！女友是美貌圈外才女，两年前《第六感2》算命预言说中了！

今日有韩媒报导称演员李相烨将於明年3月在首尔举办婚礼，女友是外貌出众有才华的圈外人，所属社也给出肯定回应！

据报导，李相烨为照顾女友的圈外身份一直低调交往，彼此确定心意后，最近开始向朋友们分享准备结婚的消息。



随后李相烨所属社回应称，李相烨确实与圈外女友准备明年3月举办婚礼，但具体日期未定：「现在还是刚刚开始准备的阶段，无法告知详情，敬请谅解。 具体日程确定之后会再告知大家。」

此前李相烨出演综艺《第六感》第二季时曾接受算命，算命师就已预言他会在2024年结婚！还说他30代过的很辛苦、40代出头会遇到优秀的女性并过上幸福生活，女方可能是工作或生意伙伴，婚后李相烨很可能会结束职业生涯！李相烨也真挚地表示自己「完全可以在家带小孩」，让Jessi心动不已。



回看李相烨个人资料，1983年出生、今年刚好40岁！2013年30岁凭《爱能给别人吗》获得MBC演技大赏新人奖之后，10年来几乎每年都有两部以上电视剧作品，还出演多部电影，也确实过得十分辛苦XD

消息一出很多网友都表示恭喜：「相烨一定要幸福！」、「彷佛听到刘在锡、Jessi、美珠的声音kk」、「完全看不出40岁」、「居然有点失落耶」、「秋天就这样开始了」。

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