喜劇人洪賢姬隨機詢問男學生，她&女團 aespa Karina 的差異？男孩們超有sense的爆笑回應

【影片】這場攻防戰還蠻精彩的～。XDDD

人氣網路節目《協商王》第五代主持人洪賢姬在最新一期的街頭訪問，讓男學生們二選一。



先是詢問他們喜歡的藝人是誰？男學生回答：「aespa」、「Karina」喜歡的原因也很簡單直白，就是「漂亮」。



緊接著洪賢姬（洪賢熙）又問：「Karina VS 我（努那 / 姐姐）比較的話，如何呢？」男學生回答：「Karina」、「很不同（有差異）」



洪賢姬不放棄的追問：「有什麼差異呢？我喜歡這個話題～。」男學生回：「眼鼻嘴」、「臉的大小」洪賢姬：「你們有見過Karina本人嗎？」第三位男學生表示自己有見過本人，洪賢姬再提問：「那妳現在看到我本人了，如何？比較看看。」



3號男學生：「Karina皮膚很好」洪賢姬：「那我呢？」男學生：「有雀斑。」洪賢姬立刻緊張站起，默默地別過頭去，回頭駁斥道：「生小孩（就知道了）吧！」不得不說這群男學生回應還挺有sense的，雖然始終沒有選擇洪賢姬，回應也很有綜藝感。



如果被追問的對象是你，你會如何回應洪賢姬呢？

▼街邊訪問片段，在影片的02:19。



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