喜剧人洪贤姬随机询问男学生，她&女团 aespa Karina 的差异？男孩们超有sense的爆笑回应
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喜剧人洪贤姬随机询问男学生，她&女团 aespa Karina 的差异？男孩们超有sense的爆笑回应

综艺   2023年9月23日   星期六08:25   Mico  

（封面图源：TVdaily、youtube@달라스튜디오）

【影片】这场攻防战还蛮精彩的～。XDDD

人气网路节目《协商王》第五代主持人洪贤姬在最新一期的街头访问，让男学生们二选一。
（图源：youtube@달라스튜디오）

先是询问他们喜欢的艺人是谁？男学生回答：「aespa」、「Karina」喜欢的原因也很简单直白，就是「漂亮」。
（图源：youtube@달라스튜디오）Karina（图源：TVdaily）

紧接著洪贤姬（洪贤熙）又问：「Karina VS 我（努那 / 姐姐）比较的话，如何呢？」男学生回答：「Karina」、「很不同（有差异）」
（图源：youtube@달라스튜디오）

洪贤姬不放弃的追问：「有什么差异呢？我喜欢这个话题～。」男学生回：「眼鼻嘴」、「脸的大小」洪贤姬：「你们有见过Karina本人吗？」第三位男学生表示自己有见过本人，洪贤姬再提问：「那你现在看到我本人了，如何？比较看看。」
（图源：youtube@달라스튜디오）

3号男学生：「Karina皮肤很好」洪贤姬：「那我呢？」男学生：「有雀斑。」洪贤姬立刻紧张站起，默默地别过头去，回头驳斥道：「生小孩（就知道了）吧！」不得不说这群男学生回应还挺有sense的，虽然始终没有选择洪贤姬，回应也很有综艺感。
（图源：youtube@달라스튜디오）

如果被追问的对象是你，你会如何回应洪贤姬呢？

▼街边访问片段，在影片的02:19。

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