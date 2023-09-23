IVE安俞真&張員瑛聽到煙火爆竹聲之後的反應差太大了：笑嘻嘻vs嚇壞了的小兔子

IVE中張員瑛和安俞真的「溫度差」看得人忍不住大笑。

前兩日，HANA PLAYLIST演唱會在首爾延世大學舉行，邀請了IVE作為演出嘉賓。 IVE成員們當天以校服LOOK登場，演唱了包括《After LIKE》在內的多首經典曲目，大展青春活力，贏得台下陣陣呼聲。

IVE表演《I AM》途中，為了迎合舞台氛圍響起了煙火爆竹聲，不知道是不是安俞真很喜歡這個聲音，笑嘻嘻地聽著台上的動靜。 而張員瑛明顯被聲音嚇到，走位的同時一臉驚訝，眉頭微皺，眼睛還不時確認煙火的方向，雖然有一點點狼狽，但卻依舊很可愛。

원영이 놀란 파트 현장 폭죽 소리 이거보다 2배 컸어요

다 귀막고 있던데...............엠알다묻힘

중간에안유진저아닙니다(진짜아님이거옆에분임) pic.twitter.com/gb63RY5Mbg — 이브 (@my__e_ve) September 17, 2023

쉴새없이 터지는 폭죽에 놀란 원영이랑 신난 우리 강아지ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/AblvKz6Qwu — 고요 (@please_Bsilent) September 17, 2023

看到這一幕的粉絲和網友忍不住評論：「兩人的反應完全不同，好可愛啊」、「張員瑛大眼睛轉啊轉啊」、「張員瑛像個受到驚嚇的小兔子」、「安俞真真的超大膽」等。

此外，IVE將於10月10日出席「2023 THE FACT MUSIC AWARDS」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞