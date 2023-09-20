《戀愛不可抗力》路雲與趙寶兒雙雙遭詛咒！路雲告白再度被拒、男二河俊加入戀情戰局（EP.7 –8）

[有雷] 《戀愛不可抗力》符咒的效果到底如何驗證？路雲雖有女友卻不斷向趙寶兒靠近，女友以及河俊都打算捍衛自己的戀情，河俊雖然一開始拒絕趙寶兒，現在卻想回頭追求。路雲與趙寶兒此時發現木盒中的另一秘密，並且似乎有人正在詛咒兩人！

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對李洪朝（趙寶兒飾）始終放心不下的張信裕（路雲飾）承認自己真心喜歡洪朝，但同為律師同仁的權宰庚（河俊飾）對於眼前兩人的符咒一說相當不以為然，要求李洪朝測試符咒有沒有效果。不過雖然李洪朝實施了另一符咒，似乎也沒有明顯的效果，於是三人得到的結論是「符咒無用」。張信裕只好又從醫師診斷中，合理化自己的行為只是因為疾病。



張信裕與市長女兒的戀情被公開了，原本遭到同事排擠的李洪朝反而得到了大家的安慰，不過在不知不覺中，她卻也相當在意張信裕對她的感覺。權宰庚開始對洪朝展開追求，但洪朝卻不再像之前那樣會在權律師面前感到臉紅害羞。



張信裕與女友的婚期已定，他卻是家中最後一個知道的，此時女友的手機裡卻收到了張信裕喝醉當日與李洪朝在公園互動親密的照片，張信裕當面承認自己內心已動搖，女友則是跑去興師問罪，打了李洪朝一巴掌，但其實這位女友才是真正劈腿的人，她的男伴其實是惡質的財閥二代。



張信裕想結束自己混亂的心情，拿著木盒想歸還給奶奶，奶奶說必須兩人一起將木盒埋回原本的地點，於是張信裕找李洪朝回到山上的凶宅原址，李洪朝跌倒後，發現木盒還有另一本咒語本，似乎是邪惡的黑咒術，兩人同時在樹上發現一個稻草假人被吊起，還穿著李洪朝失竊的睡衣，胸前則是掛有張信裕的名字。從合照被公開以及假人事件看來，兩人似乎正在被跟蹤。



張信裕與李洪朝決定假裝約會來引出跟蹤狂，並認為同樣喝下了愛情水的花店老闆嫌疑最大。張信裕承認不是因為咒術而可能是無法克制地愛上洪朝，但洪朝卻希望兩人停在目前的關係就好，拒絕了信裕。張信裕夜間來到了花圃，似乎發現可疑之處，但有人在後方打算攻擊他！李洪朝因公出差似乎也即將受到襲擊……



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