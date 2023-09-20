《恋爱不可抗力》路云与赵宝儿双双遭诅咒！路云告白再度被拒、男二河俊加入恋情战局（EP.7 –8）

[有雷] 《恋爱不可抗力》符咒的效果到底如何验证？路云虽有女友却不断向赵宝儿靠近，女友以及河俊都打算捍卫自己的恋情，河俊虽然一开始拒绝赵宝儿，现在却想回头追求。路云与赵宝儿此时发现木盒中的另一秘密，并且似乎有人正在诅咒两人！

以下为防雷线



对李洪朝（赵宝儿饰）始终放心不下的张信裕（路云饰）承认自己真心喜欢洪朝，但同为律师同仁的权宰庚（河俊饰）对於眼前两人的符咒一说相当不以为然，要求李洪朝测试符咒有没有效果。不过虽然李洪朝实施了另一符咒，似乎也没有明显的效果，於是三人得到的结论是「符咒无用」。张信裕只好又从医师诊断中，合理化自己的行为只是因为疾病。



张信裕与市长女儿的恋情被公开了，原本遭到同事排挤的李洪朝反而得到了大家的安慰，不过在不知不觉中，她却也相当在意张信裕对她的感觉。权宰庚开始对洪朝展开追求，但洪朝却不再像之前那样会在权律师面前感到脸红害羞。



张信裕与女友的婚期已定，他却是家中最后一个知道的，此时女友的手机里却收到了张信裕喝醉当日与李洪朝在公园互动亲密的照片，张信裕当面承认自己内心已动摇，女友则是跑去兴师问罪，打了李洪朝一巴掌，但其实这位女友才是真正劈腿的人，她的男伴其实是恶质的财阀二代。



张信裕想结束自己混乱的心情，拿著木盒想归还给奶奶，奶奶说必须两人一起将木盒埋回原本的地点，於是张信裕找李洪朝回到山上的凶宅原址，李洪朝跌倒后，发现木盒还有另一本咒语本，似乎是邪恶的黑咒术，两人同时在树上发现一个稻草假人被吊起，还穿著李洪朝失窃的睡衣，胸前则是挂有张信裕的名字。从合照被公开以及假人事件看来，两人似乎正在被跟踪。



张信裕与李洪朝决定假装约会来引出跟踪狂，并认为同样喝下了爱情水的花店老板嫌疑最大。张信裕承认不是因为咒术而可能是无法克制地爱上洪朝，但洪朝却希望两人停在目前的关系就好，拒绝了信裕。张信裕夜间来到了花圃，似乎发现可疑之处，但有人在后方打算攻击他！李洪朝因公出差似乎也即将受到袭击……



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻